A vitÃ³ria marca o primeiro gramofone dourado da histÃ³ria do K-Pop, gÃªnero que atÃ© entÃ£o nunca havia sido premiado pela Academia. Ao todo, aÂ produÃ§Ã£o recebeu quatro indicaÃ§Ãµes, incluindo a prestigiada categoria de MÃºsica do Ano.