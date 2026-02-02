Por Flipar
A vitÃ³ria marca o primeiro gramofone dourado da histÃ³ria do K-Pop, gÃªnero que atÃ© entÃ£o nunca havia sido premiado pela Academia. Ao todo, aÂ produÃ§Ã£o recebeu quatro indicaÃ§Ãµes, incluindo a prestigiada categoria de MÃºsica do Ano.
Se tambÃ©m vencer o Oscar, a animaÃ§Ã£o igualaria um feito de “Aladdin”, de 1992. A Netflix jÃ¡ confirmou uma continuaÃ§Ã£o do filme, com produÃ§Ã£o prevista para 2029.
?Guerreiras do K-Pop?, aliÃ¡s, figurou entre os principais vencedores do Globo de Ouro 2026 ao conquistar os prÃªmios de Melhor Filme de AnimaÃ§Ã£o e Melhor CanÃ§Ã£o Original, com ?Golden?. A cerimÃ´nia ocorreu em janeiro, em Los Angeles.
A produÃ§Ã£o da Sony/Netflix competia com as animaÃ§Ãµes, como ?Arco?, ?Elio?, ?A Pequena AmÃ©lie? e ?Zootopia 2?. JÃ¡ a canÃ§Ã£o vencedora superou faixas de filmes como ?Avatar: Fogo e Cinzas?, ?Wicked: For Good?, ?Pecadores? e ?Train Dreams?.
Desde a estreia na Netflix, em junho, ?Guerreiras do K-Pop? alcanÃ§ou status de fenÃ´meno global. Em apenas duas semanas, o filme ultrapassou 33 milhÃµes de visualizaÃ§Ãµes, virou top 10 em 93 paÃses e chegou Ã 2Âª posiÃ§Ã£o no ranking mundial da plataforma.
Posteriormente, a animaÃ§Ã£o superou a marca de 500 milhÃµes de visualizaÃ§Ãµes, tornando-se o filme mais assistido da histÃ³ria do serviÃ§o.
As vozes cantadas das protagonistas ficam a cargo de EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami, responsÃ¡veis pelas interpretaÃ§Ãµes musicais de Rumi, Mira e Zoey. JÃ¡ os diÃ¡logos das personagens sÃ£o dublados por Arden Cho, May Hong e Ji-young Yoo.
A banda fictÃcia Huntr/X passou a dominar tambÃ©m as paradas musicais, superando inclusive grupos consagrados do K-pop. A trilha sonora de ?K-Pop Demon Hunters? chegou a colocar oito mÃºsicas simultaneamente na Billboard Hot 100.
Ela revelou ainda que cerca de oito versÃµes de ?Golden? foram gravadas atÃ© a definiÃ§Ã£o final. A versÃ£o definitiva foi reconhecida por Kang ainda na base instrumental.
Durante as gravaÃ§Ãµes, EJAE recebeu o incentivo para alcanÃ§ar o registro vocal mais alto possÃvel, algo que a cantora descreveu como extremo, por exigir um alcance desconfortÃ¡vel e pouco viÃ¡vel para apresentaÃ§Ãµes ao vivo.
Apesar disso, o sucesso do filme e da mÃºsica, que alcanÃ§ou o primeiro lugar na Billboard Hot 100, levou EJAE a interpretar ?Golden? ao vivo em diversas ocasiÃµes, incluindo o programa ?The Tonight Show Starring Jimmy Fallon?.