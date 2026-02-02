Repórter da Band nega convite da Globo e decisão chama a atenção na web

Por Flipar
O caso de Alinne se assemelha ao de Giovanna Kiill, que recentemente também preteriu a Globo para renovar com a TNT Sports.
Na década de 1980, a Band consolidou sua identidade como o “Canal do Esporte” principalmente sob a liderança de Luciano do Valle.
A emissora revolucionou as transmissões ao dar espaço a modalidades menos populares no Brasil, como Fórmula Indy e NBA, além de popularizar o vôlei.
Em 2002, foi lançado o BandSports, canal por assinatura dedicado 24 horas ao esporte, cobrindo grandes eventos como Copa Libertadores e Mundiais.