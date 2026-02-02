Gelo derrete e revela armadilhas de renas de 1.500 anos na Noruega

Por Flipar
Esta é considerada uma das descobertas mais importantes do país em 2025, fruto de uma colaboração entre o Conselho do Condado de Vestland e o Museu Universitário de Bergen.
As renas ? também conhecidas como caribus ? ocupam vastas regiões frias do hemisfério Norte, especialmente na Escandinávia, Rússia, Canadá, Alasca e Groenlândia.
Adaptadas ao clima extremo do Ártico e subártico, elas possuem cascos largos que funcionam para caminhar na neve fofa.
Os cascos também servem como pás para cavar o solo em busca de líquens, um dos principais alimentos das renas durante o inverno.
Uma das características das renas que as tornam únicas no mundo dos cervídeos é o fato de que tanto os machos quanto as fêmeas possuem chifres.
Outra característica curiosa das renas é que seus focinhos são especialmente projetados para aquecer o ar gelado antes que ele entre nos pulmões.
As renas também são famosas por realizar algumas das maiores migrações terrestres entre mamíferos, percorrendo centenas ou milhares de quilômetros em busca de pastagens melhores conforme as estações mudam.
Culturalmente, as renas desempenham papel vital para diversos povos indígenas do Norte ? como sami, nenets e inuit ? que dependem desses animais para transporte, vestimenta, alimentação e tradições espirituais.
Em muitas regiões, a criação de renas é uma atividade ancestral ainda viva, especialmente na Lapônia.