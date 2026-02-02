Música brasileira no topo do mundo! Caetano e Bethânia vencem Grammy e reagem de forma inesperada

Por Flipar
Os dois reagiram com surpresa nas redes sociais, já que não acompanhavam a cerimônia. Em um vídeo compartilhado por Paula Lavigne, Caetano aparece sendo pego de surpresa pela notícia.
Desde jovens, os irmãos arrebatam os brasileiros com seu talento e, no decorrer de suas trajetórias, também conquistaram o respeito internacional. Relembre suas carreiras!
Caetano Veloso nasceu em 07/08/1942. Cantor, compositor, produtor musical, escritor e ativista brasileiro, nasceu em Santo Amaro, no Recôncavo Baiano, e começou sua carreira na década de 1960, acompanhado de Bethânia.
Durante o regime militar brasileiro (de 1964 a 1985), Caetano foi perseguido pelo governo e exilou-se em Londres, na Inglaterra. Lá, ele gravou alguns de seus álbuns mais importantes, como “Araçá Azul”, de 1973.
Conhecida como uma das maiores cantoras da história da MPB, Maria Bethânia causa frisson por onde passa, com seu timbre único e músicas populares. A artista nasceu em 18/06/1946, com uma trajetória marcante e repleta de canções que tocam o coração.
Maria Bethânia Viana Teles Veloso também nasceu em Santo Amaro, na Bahia. Ela é cantora, compositora e poetisa. Seu nome foi escolhido pelo irmão Caetano, inspirado em uma canção, a valsa “Maria Betânia”, do compositor Capiba, sucesso na voz de Nelson Gonçalves.
Após mudar-se para o Rio de Janeiro, passou a ser nacionalmente conhecida e substituiu a cantora Nara Leão no espetáculo “Opinião”, dirigido por Augusto Boal, no Teatro de Arena.
A elogiada interpretação em “Carcará”, em 1965, de João do Vale, a lançou rapidamente no rol das grandes cantoras do país. Assinou contrato com a gravadora RCA e seu primeiro álbum recebeu o nome de “Maria Bethânia”.
Maria Bethânia é conhecida por sua voz “eloquente”, por apresentar-se na maior parte das vezes com cabelos soltos, vestidos longos e descalça. Em 2016, foi homenageada pela escola de samba do coração, Mangueira, que a consagrou com o título do Carnaval Carioca.
Em 3 de maio de 2023, foi empossada como imortal na Academia de Letras da Bahia, cadeira 18. Muito discreta, a cantora não é vista com frequência em eventos sociais e não teve filhos.