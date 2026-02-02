Bad Bunny fatura maior prêmio do Grammy e faz discurso inflamado: ‘Não somos animais’

Por Flipar
O álbum, elogiado pela crítica em 2025, celebra a cultura latina e porto-riquenha.
Durante o discurso, o artista protestou contra a Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) e fez um apelo contra o ódio, defendendo o amor como forma de resistência.
Sua turnê mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” vendeu mais de 2,6 milhões de ingressos em estádios ao redor do mundo e já tem data para chegar ao Brasil: dias 20 e 21 de fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo.
Nascido em Vega Baja, em Porto Rico, em 10/03/1994, Benito Antonio Martínez Ocasio, popular Bad Bunny, cresceu alimentando o desejo de viver da música.
Antes de alcançar reconhecimento internacional, ele cursou comunicação audiovisual na universidade e trabalhou como empacotador em um supermercado, enquanto produzia canções de forma independente.
Em 2016, ele começou a divulgar suas músicas no SoundCloud, ainda fora do circuito das grandes gravadoras.
A originalidade do som chamou atenção rapidamente. O que o diferenciou foi sua capacidade de fundir o trap latino e o reggaeton com influências que vão do pop ao rock tradicional.
O primeiro grande impulso veio com o single ?Soy Peor?, lançado ainda em 2016, que o colocou no radar da cena urbana latina.
Dois anos depois, apresentou ao público seu álbum de estreia, “X 100PRE”, seguido por projetos impactantes como “YHLQMDLG” e “El Último Tour del Mundo”.
“El Último Tour del Mundo”, inclusive, entrou para a história ao se tornar o primeiro disco inteiramente em espanhol a liderar a Billboard 200, nos Estados Unidos.
A partir daí, Bad Bunny se firmou como um fenômeno global, acumulando prêmios como Grammy e Billboard Music Awards, além de influência cultural sem precedentes para um artista latino contemporâneo.
Bad Bunny também marcou presença na TV ao atuar na 3ª temporada da série “Narcos”, da Netflix, ampliando ainda mais seu alcance artístico além da música.
Em 2025, o artista foi o mais ouvido do mundo no Spotify pela quarta vez ? ele já havia conquistado o feito em 2020, 2021 e 2022 ? batendo artistas pop globais como Taylor Swift.