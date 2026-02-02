Bad Bunny fatura maior prêmio do Grammy e faz discurso inflamado: ‘Não somos animais’

Por Flipar

O álbum, elogiado pela crítica em 2025, celebra a cultura latina e porto-riquenha.
Divulgação

Durante o discurso, o artista protestou contra a Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) e fez um apelo contra o ódio, defendendo o amor como forma de resistência.
Reprodução/CBS/Recording Academy

Sua turnê mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” vendeu mais de 2,6 milhões de ingressos em estádios ao redor do mundo e já tem data para chegar ao Brasil: dias 20 e 21 de fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo.
Reprodução do Instagram @badbunny.brasil

Nascido em Vega Baja, em Porto Rico, em 10/03/1994, Benito Antonio Martínez Ocasio, popular Bad Bunny, cresceu alimentando o desejo de viver da música.
Reprodução do Instagram @badbunny.brasil

Antes de alcançar reconhecimento internacional, ele cursou comunicação audiovisual na universidade e trabalhou como empacotador em um supermercado, enquanto produzia canções de forma independente.
Reprodução do Instagram @badbunnyprnation

Em 2016, ele começou a divulgar suas músicas no SoundCloud, ainda fora do circuito das grandes gravadoras.
Reprodução do Instagram @badbunnyprnation

A originalidade do som chamou atenção rapidamente. O que o diferenciou foi sua capacidade de fundir o trap latino e o reggaeton com influências que vão do pop ao rock tradicional.
Divulgac?a?o

O primeiro grande impulso veio com o single ?Soy Peor?, lançado ainda em 2016, que o colocou no radar da cena urbana latina.
Reprodução do Instagram @badbunnyprnation

Dois anos depois, apresentou ao público seu álbum de estreia, “X 100PRE”, seguido por projetos impactantes como “YHLQMDLG” e “El Último Tour del Mundo”.
Reprodução do Instagram @badbunny.brasil

“El Último Tour del Mundo”, inclusive, entrou para a história ao se tornar o primeiro disco inteiramente em espanhol a liderar a Billboard 200, nos Estados Unidos.
Reprodução do Instagram @badbunny.brasil

A partir daí, Bad Bunny se firmou como um fenômeno global, acumulando prêmios como Grammy e Billboard Music Awards, além de influência cultural sem precedentes para um artista latino contemporâneo.
Reprodução do Instagram @badbunnyprnation

Bad Bunny também marcou presença na TV ao atuar na 3ª temporada da série “Narcos”, da Netflix, ampliando ainda mais seu alcance artístico além da música.
Reprodução

Em 2025, o artista foi o mais ouvido do mundo no Spotify pela quarta vez ? ele já havia conquistado o feito em 2020, 2021 e 2022 ? batendo artistas pop globais como Taylor Swift.
Reprodução do Instagram @badbunnyprnation

Veja mais Top Stories