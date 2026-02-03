Pianista Eliane Elias, duas vezes vencedora do Grammy, é referência brasileira no jazz

Por Flipar

Ao longo de mais de quatro décadas de carreira, Eliane construiu uma trajetória que a levou a ser reconhecida com dois Prêmios Grammy e dois Grammy Latinos. A seguir, o Flipar mostra sua trajetória.
Reprodução do Instagram @elianeeliasofficial

Nascida em São Paulo em 19 de março de 1960, ela começou seus estudos de piano aos sete anos, influenciada por sua mãe, também pianista.
Reprodução do Instagram @elianeeliasofficial

Ainda muito jovem, Eliane já se apresentava profissionalmente e, ao longo dos anos 1970 e início dos 1980, trabalhou com grandes nomes da música brasileira, como Toquinho e Vinicius de Moraes. 
Reprodução do Instagram @elianeeliasofficial

Em 1981, mudou-se para Nova York, marco de sua carreira internacional, onde rapidamente se integrou ao circuito de jazz.
Reprodução do Instagram @elianeeliasofficial

O reconhecimento maior veio em 2016, quando Eliane conquistou o Grammy Award de Melhor Álbum de Jazz Latino com o disco ?Made in Brazil?, o primeiro que gravou em seu país natal desde que se radicou nos Estados Unidos.
Reprodução do Instagram @elianeeliasofficial

O álbum traz alguns clássicos do cancioneiro brasileiros, como ?Aquarela do Brasil?, ?Águas de Março? e ?No Tabuleiro da Baiana?, e composições da própria Eliane.
Reprodução do Instagram @elianeeliasofficial

Seis anos depois, em 2022, ela conquistou novamente o prêmio na mesma categoria com ?Mirror Mirror?, um trabalho em parceria com os também pianistas Chucho Valdés e Chick Corea, reforçando sua posição de destaque no jazz latino e internacional.
Reprodução do Instagram @elianeeliasofficial

Além dos dois Grammy Awards, Eliane também recebeu dois Grammy Latinos, sendo um deles pelo álbum ?Dance of Time”, em 2017, premiado como Melhor Álbum de Jazz Latino/Jazz. 
Reprodução do Instagram @elianeeliasofficial

Ao longo de sua carreira, ela totaliza mais de uma dezena de nomeações entre Grammy e Grammy Latino em categorias que refletem sua versatilidade – como performance instrumental, composição e engenharia de gravação.
Reprodução do Instagram @elianeeliasofficial

Com uma discografia que ultrapassa 30 álbuns lançados ao longo da carreira, Eliane Elias construiu um catálogo extenso e diverso, no qual transita com naturalidade entre o jazz contemporâneo, a música instrumental e a canção brasileira. 
Divulgação

Entre os discos mais emblemáticos estão ?Illusions? (1986), que ajudou a consolidar seu nome no cenário do jazz norte-americano, ?Eliane Elias? (1989), trabalho que reforçou sua identidade como pianista e arranjadora.
Reprodução do Instagram @elianeeliasofficial

Esses álbuns foram fundamentais para estabelecer sua reputação internacional antes mesmo do reconhecimento da Academia do Grammy.
Reprodução do Instagram @elianeeliasofficial

Dentro dessa trajetória, merece destaque especial também o álbum ?Eliane Elias Plays Jobim? (1989), no qual a artista presta uma interpretação refinada e pessoal à obra de Tom Jobim, um de seus maiores referenciais estéticos. 
Reprodução do Instagram @elianeeliasofficial

Anos depois, ela retomaria esse repertório em ?Sings Jobim? (1998), reforçando sua ligação profunda com o cancioneiro do compositor. 
Reprodução do Instagram @elianeeliasofficial

Desde o fim da década de 1980, é casada com o contrabaixista Marc Johnson, ex-integrante do lendário trio de Bill Evans. 
Reprodução do Instagram @elianeeliasofficial

Veja mais Top Stories