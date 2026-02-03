Paraíso brasileiro? Conheça Dores do Rio Preto, município que não tem homicídios há quase 4 anos

Por Flipar
Cercada entre as montanhas do Caparaó, Dores do Rio Preto não registra nenhum homicídio há quatro anos.
O último episódio de violência letal ocorreu em maio de 2022, fruto de uma briga em uma festa. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública estadual.
Com pouco mais de 6,5 mil habitantes, ruas tranquilas e relações próximas entre vizinhos, o município construiu uma rotina marcada pela sensação de segurança e pelo ritmo típico do interior.
A tranquilidade da região é a principal característica descrita pelos moradores.
?Aqui a gente anda sem medo nenhum. Todo mundo se conhece?, ressaltou ao g1 o estudante Bruno Protazio, de 21 anos.
O prefeito Tiaguinho Pessotti acredita que esse cenário positivo é o reflexo de uma combinação entre a hospitalidade do povo local e uma gestão estratégica em parceria com as forças policiais.
“Somos um interior que permanece com toda a essência de cidade do interior. Recebemos bem o turista, produzimos um bom café, e um bom café sempre traz tranquilidade”, brincou o prefeito.
Recentemente, a segurança de Dores do Rio Preto foi reforçada com a instalação de uma companhia da Polícia Militar no distrito de Pedra Menina, ponto estratégico para o turismo regional.
Além da presença estatal, a própria comunidade se organiza para manter a ordem: um grupo de WhatsApp serve como ferramenta de monitoramento coletivo, onde qualquer movimentação atípica é reportada rapidamente.
Geograficamente, Dores do Rio Preto é a 4ª cidade menos populosa do estado e tem uma área urbana mínima, o que preserva sua atmosfera rural.
Com menos de 1% da área urbanizada, o município tem origem no século 19, quando servia de passagem entre Minas Gerais e Espírito Santo.
Tornou-se município apenas em 1963, adotando o nome ligado ao rio e à padroeira local.
A economia local gira em torno da cafeicultura de montanha e do ecoturismo, sendo um dos acessos mais procurados para o Pico da Bandeira.
O desenvolvimento da região foi acompanhado de perto por famílias tradicionais que viram as estradas de chão darem lugar ao asfalto e ao surgimento de pousadas e cafeterias modernas.
Projetos ambiciosos, como a Travessia dos 7 Cumes, buscam elevar o município ao patamar internacional do turismo de aventura.
A cidade aposta justamente na segurança e na beleza natural para atrair visitantes do mundo inteiro que buscam experiências de trilhas e cachoeiras.
Apesar dos indicadores de violência letal serem nulos nos últimos anos, a cidade não está totalmente imune a delitos.
Dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública indicam que ocorrências como estelionatos e pequenos furtos patrimoniais ainda acontecem, embora em números significativamente menores do que em centros urbanos ou cidades vizinhas de porte semelhante.