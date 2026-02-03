Kendrick Lamar faz história e se torna o rapper mais premiado do Grammy

Por Flipar
Nesta edição, liderou as indicações e venceu em categorias centrais, incluindo Canção do Ano, Álbum de Rap e diferentes performances ligadas a faixas como ?luther? e ?tv off?. No palco, Kendrick afirmou não ser alguém que fala muito sobre si.
?O hip hop sempre estará aqui?, disse, destacando a força permanente da cultura e revelando preferir se expressar pela música. Desde 2014, soma 66 indicações e uma trajetória consistente de reconhecimento.
Originário do hip-hop da Costa Oeste, o rapper constrói uma obra marcada por letras profundas e reflexivas, que trazem críticas políticas e sociais e exploram de forma contundente a experiência e a cultura afro-americana.
A faixa “Not Like Us”, aliás, está no centro de uma treta pública entre Kendrick Lamar e Drake, que não vem de agora. Os dois artistas vêm lançando canções com indiretas mútuas desde 2022, com direito a acusações pessoais e troca de insultos.
Kendrick Lamar nasceu em 17 de junho de 1987, em Compton, Califórnia. Lamar é considerado um dos rappers mais influentes e respeitados da atualidade, conhecido por suas letras profundas e contribuições para a cultura do hip-hop.
O rapper cresceu em um ambiente cercado pela violência das gangues e pela pobreza de Compton. Essa experiência foi o que moldou sua visão de mundo e influenciou sua música.
Lamar começou a fazer rap ainda adolescente, lançando sua primeira mixtape, “Youngest Head Nigga in Charge” e 2003, aos 16 anos, sob o nome de K-Dot.
O reconhecimento de fato veio em 2010, com o lançamento da mixtape “Overly Dedicated”. Em 2011, ele lançou seu primeiro álbum de estúdio, “Section.80”, que foi aclamado pela crítica e pelo público.
Já o álbum “good kid, m.A.A.d city” (2012) narra sua juventude em Compton por meio de uma narrativa cinematográfica, com faixas icônicas como “Swimming Pools (Drank)” e “Bitch, Don’t Kill My Vibe”.
O segundo disco consolidou sua posição como um dos principais nomes do rap contemporâneo. Em 2015, Lamar misturou rap, jazz, funk e soul no álbum “To Pimp a Butterfly”, que foi aclamado como uma obra-prima.
Faixas como “Alright” se tornaram hinos do movimento Black Lives Matter. Pelo disco, Lamar venceu o Grammy de Melhor Álbum de Rap.. Em 2017, Lamar lançou o álbum “DAMN.”, que também foi muito bem recebido pela crítica e pelo público.
Por “DAMN.”, aliás, o rapper tornou-se o primeiro artista do universo pop a vencer do prestigiado prêmio Pulitzer de Música ? concedido historicamente a artistas de música clássica.
Lamar também foi indicado ao Oscar de Melhor Canção Original por “All the Stars”, sua colaboração com SZA para a trilha sonora do filme “Pantera Negra” (2018).
Em 2022, após um hiato de cinco anos, Lamar lançou “Mr. Morale & The Big Steppers”, um álbum mais introspectivo que explora traumas pessoais, questões de saúde mental e masculinidade negra.
Por fim, em 2024 o artista lançou seu 6º e até aqui último álbum, intitulado “GNX”, com 12 faixas, que funcionam como uma espécie de continuação do disco anterior.
Apesar de sua carreira solo, Lamar já colaborou com diversos artistas conhecidos do mundo da música, incluindo SZA, Jay-Z, Taylor Swift e Beyoncé.