Revelação de Jamie Lee Curtis causa surpresa sobre filme que lhe deu o Oscar

Por Flipar
A declaração foi feita cerca de três anos depois da atriz ter vencido o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo filme: ?Claro que não. Nadinha. Se eu entendi o roteiro? Não?, afirmou Curtis durante a conversa ao ser questionada.
Dirigido por Daniel Kwan e Daniel Scheinert, o longa venceu sete estatuetas no Oscar de 2023. A trama acompanha Evelyn Wang, interpretada por Michelle Yeoh, uma imigrante chinesa nos Estados Unidos que passa a enfrentar eventos caóticos após a abertura de uma fenda no multiverso, enquanto lida com conflitos familiares e problemas com a Receita Federal.
Filha mais nova dos atores indicados ao Oscar Tony Curtis e Janet Leigh, Jamie Lee Curtis nasceu em 22 de novembro de 1958 e, ao ser questionada se superou os pais, afirmou que sente que superou em relação à sobriedade e à liberdade profissional.
Segundo a atriz, a mãe teve a carreira limitada pelas exigências e expectativas da indústria, o que restringiu sua liberdade de expressão. Ela destacou que conquistou autonomia para se mostrar como realmente é.
A atriz estreou no cinema em 1978 com o filme ?Halloween: A Noite do Terror?, no qual interpretou Laurie Strode, uma estudante perseguida por um assassino mascarado em uma pequena cidade. A produção tornou-se referência do cinema de terror e deu origem a uma das franquias mais conhecidas de Hollywood.
Ela reprisou o papel de Laurie Strode em diversas sequências, incluindo ?Halloween II: O Pesadelo?, lançado em 1981, ?Halloween H20: 20 Anos Depois?, de 1998, ?Halloween: Ressurreição?, de 2002, ?Halloween?, lançado em 2018, ?Halloween Kills: O Terror Continua?, de 2021, e ?Halloween Ends: O Acerto de Contas Final?, lançado em 2022.
Durante a década de 1980, Jamie Lee Curtis atuou em vários filmes de terror, como ?A Bruma Assassina?, ?Baile de Formatura? e ?O Trem do Terror?, o que a consolidou como um dos principais nomes do cinema slasher daquele período.
Em 1983, participou da comédia ?Trocando as Bolas?, como Ophelia. O filme foi um sucesso de crítica e público e lhe rendeu o BAFTA de Melhor Atriz Coadjuvante.
Nos anos 1990, protagonizou a série ?Anything But Love?, exibida entre 1989 e 1992, trabalho que lhe garantiu um Globo de Ouro de Melhor Atriz em Série de Comédia.
Em 1994, atuou em ?True Lies ? Verdades e Mentiras?, no papel de Helen Tasker. A performance resultou em outro Globo de Ouro.
A atriz participou como convidada da série ?The Bear? como Donna Berzatto, mãe do protagonista Carmy Berzatto, vivido por Jeremy Allen White. Pela atuação, venceu o Emmy de Melhor Atriz Convidada em Série de Comédia na edição de 2024.
Além de tudo isso, Jamie Lee Curtis é autora e já publicou diversos livros voltados ao público infantojuvenil.