Lola Young vence primeiro Grammy com “Messy” e supera gigantes da música

Por Flipar
Surpresa com o resultado, a cantora se emocionou ao receber o prêmio: ?Eu nem sei o que dizer, não preparei nada, nenhum discurso. Muito obrigada?, afirmou, visivelmente emocionada.
Na disputa, Lola superou nomes de peso da música pop, como Justin Bieber com ?DAISIES?, Sabrina Carpenter com ?Manchild?, Lady Gaga com ?Disease? e Chappell Roan com ?The Subway?.
Ela também concorreu na categoria ?Artista Revelação?, cujo prêmio ficou com Olivia Dean.
A conquista acontece em um momento decisivo de sua trajetória. Em setembro de 2025, Lola anunciou uma pausa na carreira para cuidar da saúde, após desmaiar durante um show.
Na ocasião, comunicou o cancelamento de compromissos futuros, incluindo a apresentação no ?Lollapalooza 2026?.
Lola Emily Mary Young nasceu em 4 de janeiro de 2001, em Londres, na Inglaterra. Filha de pai jamaicano-chinês e mãe inglesa, teve contato com a música desde cedo.
Aos seis anos, começou a tocar piano e violão e, aos 11, já compunha as próprias canções.
Ainda na adolescência, participou de concursos musicais como ?Got What It Takes??, e ?Open Mic UK?, no qual venceu a categoria sub-16.
O resultado rendeu consultoria profissional, um prêmio de cinco mil libras para investir na carreira e a entrada na ?BRIT School?, instituição que revelou artistas como Adele e Amy Winehouse.
Em 2019, lançou o EP ?Intro?, seguido por ?Renaissance? em 2021.
No mesmo ano, ganhou projeção ao gravar um cover de ?Together in Electric Dreams? para uma campanha de Natal e foi indicada ao ?BRIT Awards? na categoria ?Estrela em Ascensão?.
O álbum de estreia, ?My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely?, chegou em 2023.
O reconhecimento internacional se consolidou em 2024 com ?Messy?, faixa do segundo álbum ?This Wasn?t Meant for You Anyway?.
Após escrever a música, Lola recebeu o diagnóstico de TDAH e passou a descrevê-la como um ?hino do TDAH?.
O single viralizou nas redes sociais, liderou paradas internacionais e levou o disco ao top 20 do Reino Unido.
Em 2025, a cantora lançou o terceiro álbum da carreira, que estreou em terceiro lugar nos charts britânicos.