Saiba a origem dos trios elétricos, que fervem no carnaval baiano

O popular trio elétrico, inventado por Dodô e Osmar em 1950, é um dos símbolos mais marcantes do Carnaval de Salvador.
Essa ideia inovadora transformou a maneira como as pessoas celebram o Carnaval, ao levar música ao vivo pelas ruas por um caminhão equipado com um poderoso sistema de som.
Com o tempo, os trios elétricos se tornaram grandes estruturas com sistemas de som e iluminação avançados, atraindo multidões de entusiastas.
Na década de 1970, os blocos afros e afoxés foram fundamentais na criação da identidade cultural do Carnaval de Salvador.
Ao destacar a consciência racial, grupos como Ilê Aiyê e Badauê trouxeram uma influência marcante da cultura afro-brasileira.
Nos anos 1980, o Axé Music, liderado por artistas como Luiz Caldas, foi determinante para fazer do Carnaval de Salvador o que ele é até os dias de hoje.
Além da música e das novidades dos trios elétricos, o Carnaval de Salvador reflete a história e a cultura da Bahia, que tem a maior parte da população composta por pessoas negras e de origem africana.
Ambos eram apaixonados por música, e começaram a estudar eletrônica para encontrar uma forma de amplificar o som dos instrumentos de corda.
Em 1950, Dodô e Osmar colocaram em prática sua ideia: eles adaptaram um Ford de 1929 com alto-falantes e amplificadores, e saíram às ruas de Salvador tocando instrumentos elétricos, como guitarras, violões e sanfonas.
Em 1951, Dodô e Osmar adicionaram um terceiro integrante à banda, Temístocles Aragão, que tocava pau elétrico (violão tenor). O trio elétrico passou a se chamar Trio Elétrico Dodô, Osmar e Temístocles, e se tornou uma das atrações mais populares do carnaval baiano.
Dodô e Osmar continuaram tocando juntos por mais de 20 anos, e ajudaram a popularizar o trio elétrico em todo o Brasil. Eles foram responsáveis por criar um novo estilo musical, que misturava frevo, maracatu, samba e outros ritmos brasileiros.
Dodô morreu em 1978, e Osmar em 1997. No entanto, a importância de sua obra continua viva até hoje. Não à toa eles são considerados os “pais do trio elétrico”.
Hoje, os principais trios elétricos de Salvador são responsáveis por animar as multidões que lotam as ruas da cidade durante os quatro dias de festa. Confira agora os mais badalados!
Daniela Mercury – Outra artista baiana de grande sucesso, Daniela Mercury é uma das principais vozes da axé music. Seu trio elétrico, o Eva, é sempre um dos mais animados do carnaval, e conta com uma produção visual e musical incrível!
Claudia Leitte – O Bloco Largadinho de Claudinha Leitte também costuma ser um dos mais disputados do carnaval de Salvador. A cantora traz sucessos de sua antiga banda, o Babado Novo, além dos hits que embalaram sua carreira solo.
Além desses, outros trios elétricos que também são muito populares no Carnaval de Salvador incluem: Timbalada, Ludmilla, Anitta, Harmonia do Samba, Parangolé, Carlinhos Brown, Psirico e Léo Santana.