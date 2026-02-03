Lady Gaga faz história e completa todas as categorias de pop no Grammy

Por Flipar
A cantora venceu Melhor Performance Vocal de Pop e Melhor Gravação de Dance Pop com ?Abracadabra?. Mesmo fora das disputas das categorias gerais, Gaga ampliou um recorde construído ao longo de diferentes fases da carreira.
A vitória evidencia a capacidade da cantora de transitar entre estilos e acumular feitos que a colocam em posição única no histórico do Grammy.
Em 2025, o show de Lady Gaga na praia de Copacabana foi registrado oficialmente no Livros dos Recordes, o Guinness Book. De acordo com o Guinness, a apresentação da estrela pop atraiu 2,5 milhões pessoas para a orla carioca.
Filha de Joseph Germanotta, um empreendedor de internet, e Cynthia Germanotta, a artista é descendente de italianos e de franceses do Canadá. Lady Gaga é a irmã mais velha de Natali Germanotta, uma estudante de moda que nasceu em 1992.
Ainda na adolescência, Gaga começou a cantar em clubes e bares. Aos 17, ela foi aceita na New York University’s Tisch School of the Arts. Dois anos depois, começou a se dedicar integralmente à sua carreira musical.
Ela ganhou destaque como artista após o lançamento do seu primeiro álbum de estúdio, ?The Fame?, em 2008. O disco foi um sucesso de crítica e comercial. Nos Estados Unidos, ela alcançou a posição máxima de número dois na Billboard 200.
Em 2016, ela lançou seu quinto álbum de estúdio, ?Joanne?. Em 2020, Gaga voltou às suas raízes do dance-pop com seu 6º álbum de estúdio, denominado ?Chromatica?, que se tornou seu 6º consecutivo a ocupar o posto de número um nos Estados Unidos.
Influenciada por artistas como David Bowie, Michael Jackson e Madonna, Gaga é reconhecida pelas suas contribuições talentosas e extravagantes à indústria musical por meio de sua moda, aparições públicas, atuações e vídeos musicais.