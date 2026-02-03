Corujas são símbolos de sorte, mas também de morte: extremos da ave que exala mistério

Por Flipar
A coruja é uma ave de rapina noturna pertencente à ordem Strigiformes.
Existem mais de 200 espécies de corujas, e elas são encontradas em uma variedade de habitats em todo o mundo, com exceção das regiões polares e algumas ilhas remotas.
As corujas se dividem em duas famílias: Strigidae e Tytonidae. As da família Strigidae são as mais comuns e incluem espécies como a coruja-buraqueira (foto), a coruja-do-mato e a coruja-das-torres.
As da família Tytonidae são menos comuns e incluem espécies como a coruja-orelhuda (foto) e a coruja-de-sombreiro.
Algumas espécies, como a coruja-de-orelha-grande, são encontradas até em ambientes urbanos.
Além de suas habilidades de caça noturna, as corujas são conhecidas por seus hábitos solitários e por serem territorialistas.
Elas também têm um voo silencioso devido à estrutura especial de suas penas, o que as torna predadores eficientes.
