Astronautas entram em quarentena antes de missão que dará a volta no ‘lado oculto da Lua’

Por Flipar
Uma tripulação da Estação Espacial Internacional já precisou retornar à Terra após um de seus membros apresentar um quadro médico grave, embora detalhes não tenham sido divulgados.
A Artemis 2 representa um marco histórico, pois será a primeira missão tripulada a orbitar a Lua desde a Apollo 17, em 1972.
O astronauta e astronauta e aviador naval norte-amricano Reid Wiseman irá chefiar a missão.
O plano é contornar o satélite natural e regressar à Terra após cerca de dez dias.
Esse nome é dado para o lado da Lua que fica virado inteiramente para o vazio espacial, oposto à Terra.
Inicialmente previsto para 6 de fevereiro, o lançamento foi adiado por causa das condições climáticas na Flórida.
Há margem para novas tentativas até abril de 2026, quando haverá um alinhamento favorável da órbita lunar.
Tudo isso servirá de base para a Artemis 3, que futuramente levará a humanidade de volta à superfície lunar.