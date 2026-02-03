Jovem encontra amuleto sagrado do Antigo Egito

Estrela de Davi – É um símbolo de seis pontas, é usado como amuleto da sorte. Encontrado em joias, decorações e objetos de arte, pode ser feito de ouro, prata ou outros metais preciosos. Conhecida como Magen David em hebraico, que significa “Escudo de Davi”, simboliza proteção espiritual e é também um símbolo de identidade e unidade do povo judeu.