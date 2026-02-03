Atenção: erros banais na cozinha podem prejudicar a saúde

CORRETO: É necessário observar o tempo de conservação de alimentos que podem causar intoxicação alimentar se não forem mantidos da forma correta. Peixes, carnes e frios, por exemplo, costumam ser conservados por até 3 dias; as sobras de comidas devem permanecer por 1 ou 2 dias; frutas, legumes e verduras, entre 3 e 7 dias; e os molhos podem durar na geladeira por mais tempo: de 20 a 30 dias.