Grandes educadores que marcam a história do Brasil

Paulo Freire (1921-1997) – O educador e filósofo foi um dos responsáveis pela criação da Teoria Crítica
Paulo implementou um método de alfabetização no Brasil. A partir de palavras-chave, jovens e adultos foram alfabetizados em 45 dias.
Anísio Teixeira (1900 ? 1971) – Um dos mais importantes defensores ao direito à educação no Brasil.
Para Anísio, a escola é espaço de democratização, com a função de garantir o pensamento livre dos estudantes. O educador criou a primeira experiência bem-sucedida de educação integral no Brasil: o Centro Educacional Carneiro Ribeiro.
José Mário Pires Azanha (1931- 2004) – O professor dedicou mais de 50 anos ao ensino público.
Azanha também foi pesquisador, intelectual e homem de ação para os assuntos que envolviam a educação. Reformou a Educação em 1967, quando dividiu o então ensino primário em dois níveis.
Darcy Ribeiro (1922-1997) – Um dos principais antropólogos e pensadores da educação no Brasil
Darcy foi grande defensor da escola pública com atenção integral aos estudantes. Durante a ditadura, quando foi exilado, contribuiu com reformas e discussões educacionais em diferentes países. Já de volta, no governo de Leonel Brizola, implantou os Centros Integrados de Ensino Público (CIEPs) no Rio de Janeiro.
Maria Nilde Mascellani (1931 ? 1999) – Uma das idealizadoras das Classes Experimentais, proposta que visava a fortalecer a autonomia dos educandos e
envolvimento na gestão escolar.
Mesmo sobre pressão da ditadura, Maria Nilde resistiu e insistiu na proposta libertária da escola autônoma.
Florestan Fernandes (1920-1995) – educador e sociólogo foi outro a defender fortemente a educação integral no país.
Florestan se destacou enfatizando a sua capacidade de transformar a sociedade. Para ele, a escola seria a instituição prioritária de fortalecimento da “cultura cívica”. Florestan combatia racismo, intolerância e opressão.
Dermeval Saviani – Implementou, ao lado de José Carlos Libâneo, a Teoria Crítica-Social dos Conteúdos.
Essa teoria afirma que a escola deve levar os alunos à reflexão. O estudo contrariava a ditadura implementada na época.
Yvonne Bezerra de Mello – Criou a Escola Uerê, na favela da Maré.
O projeto com o objetivo de ensinar crianças e adolescentes com dificuldade de aprendizado devido aos traumas do convívio diário com a violência.
Débora Seabra – Primeira professora com síndrome de Down do Brasil
Débora chegou a ser agredida durante o magistério, além de passar por constrangimentos. Lançou o livro “Débora Seabra conta histórias” e ganhou o prêmio Darcy Ribeiro de Educação, em 2015.
Doani Bertan – Escolhida entre os 10 melhores professores do mundo em 2020 pelo Global Teacher Prize, espécie de Prêmio Nobel da Educação.
Doani foi reconhecida por dar aulas de ensino bilíngue de libras (Língua Brasileira de Sinais) e português.