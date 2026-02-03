Atores que viveram o Diabo no cinema

Por Flipar

Com direito a chifres e dentes afiados — e, é claro, uma guitarra — sua participação culmina na épica “Batalha de Bandas” (Rock Off), que é o clímax do filme.
reprodução

Seu desempenho carismático e malicioso deu ao Diabo uma aparência de charme, mas também de perversidade.
Divulgação

Ele se destacou por seu retrato enigmático e sedutor do mal personificado. Pacino é frequentemente lembrado por suas falas memoráveis e a intensidade de sua atuação.
reprodução

Ele interpreta Louis Cyphre, um personagem enigmático que é, na verdade, uma representação do Diabo.

reprodução

Sua interpretação foi marcante por ser ao mesmo tempo calma e aterrorizante, trazendo uma aura de mistério e poder.
reprodução

Com uma maquiagem impressionante e uma presença marcante, Curry trouxe ao Diabo uma imagem visualmente impactante e uma atuação memorável.
reprodução

Mayana Moura na novela “Jesus” (2018): A atriz encarnou Satanás nesta novela da Record. Para viver o anjo caído, Mayana passou por uma transformação radical, tendo que raspar a cabeça e as sobrancelhas.
Divulgação

Luís Melo em “O Auto da Compadecida” (2000): Um dos maiores sucessos do cinema brasileiro também teve um Diabo para chamar de seu. Sua aparência foi cuidadosamente construída para refletir um ser ao mesmo tempo sinistro e caricato, de acordo com o tom humorístico da obra de Ariano Suassuna.
Divulgação

