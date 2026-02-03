Dicas para exercícios fisicos com saúde no tempo seco

Por Flipar

Com baixa umidade do ar, a melhor forma é realizar atividades em horários mais frescos, como de manhã cedo ou à noite, e manter-se bem hidratado, usando roupas leves e respiráveis.
Imagem de Ovidiu Negrea por Pixabay

Água é essencial para a hidratação durante exercícios. Mas as pessoas tambem pode acrescentar bebidas esportivas que ajudam a repor eletrólitos em treinos intensos.
freepik

Os melhores isotônicos para exercícios são aqueles com uma boa proporção de sódio, potássio e carboidratos, como Gatorade e Powerade. Bebidas isotônicas sem adição de açúcares excessivos, como Nuun ou Tailwind, também são eficazes
Imagem de Anna por Pixabay

Suco de frutas naturais, como laranja ou maçã, também pode ajudar, fornecendo vitaminas e minerais adicionais. Bebidas com baixo teor de cafeína, como chá gelado sem açúcar, são uma alternativa refrescante e hidratante.
Youtube/Receitas & Dicas com Kênia Rodrigues

Para exercícios no tempo seco, use roupas leves e respiráveis, como tecidos de algodão ou materiais sintéticos que absorvem o suor e secam rapidamente.
Imagem de StockSnap por Pixabay

Optar por roupas de cores claras também ajuda a refletir o calor e manter a temperatura corporal mais fresca para encarar os dias de calor e baixa umidade

Imagem de StockSnap por Pixabay

No tempo seco é recomendável usar hidratante na pele antes dos exercícios. O ar seco pode desidratar a pele, tornando-a mais propensa a irritações e rachaduras
Imagem de Aesthetic Journey por Pixabay

Aplicar um hidratante ajuda a manter a barreira cutânea protegida e a evitar desconfortos durante e após o exercício. Escolha hidratantes que absorvam rapidamente para evitar sensação pegajosa.

Entre os melhores exercícios ao ar livre em tempo seco estão a corrida ou caminhada rápida para melhorar a resistência cardiovascular e o ciclismo para fortalecer as pernas e aumentar a resistência.
Imagem de dae jeung kim por Pixabay

Também recomenda-se um treinamento funcional, que combina movimentos variados e pode ser feito em parques. Essas atividades proporcionam um treino eficiente e agradável. Muitos gostam de ioga, que também ajuda a relaxar.

Imagem de Belloso & Herchen GbR por Pixabay

Após os exercícios, o banho deve ser morno ou frio para ajudar a reduzir a inflamação muscular e a recuperar a temperatura corporal

Evite água quente, pois pode aumentar a inflamação e a sensação de cansaço. Tomar um banho após o treino também ajuda a limpar o suor e prevenir irritações na pele
user18526052 por freepik

Antes dos exercícios, a alimentação deve ser leve e rica em carboidratos complexos e proteínas para fornecer energia, como uma banana com aveia
Eiliv-Sonas Aceron/Unsplash

Após o treino, consuma uma refeição equilibrada com proteínas e carboidratos para ajudar na recuperação muscular e reabastecer as reservas de energia, como um peito de frango com arroz integral e vegetais.
Imagem de Joanna Wielgosz por Pixabay

