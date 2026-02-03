Dicas para exercícios fisicos com saúde no tempo seco

Por Flipar
Com baixa umidade do ar, a melhor forma é realizar atividades em horários mais frescos, como de manhã cedo ou à noite, e manter-se bem hidratado, usando roupas leves e respiráveis.
Água é essencial para a hidratação durante exercícios. Mas as pessoas tambem pode acrescentar bebidas esportivas que ajudam a repor eletrólitos em treinos intensos.
Os melhores isotônicos para exercícios são aqueles com uma boa proporção de sódio, potássio e carboidratos, como Gatorade e Powerade. Bebidas isotônicas sem adição de açúcares excessivos, como Nuun ou Tailwind, também são eficazes
Suco de frutas naturais, como laranja ou maçã, também pode ajudar, fornecendo vitaminas e minerais adicionais. Bebidas com baixo teor de cafeína, como chá gelado sem açúcar, são uma alternativa refrescante e hidratante.
Para exercícios no tempo seco, use roupas leves e respiráveis, como tecidos de algodão ou materiais sintéticos que absorvem o suor e secam rapidamente.
Optar por roupas de cores claras também ajuda a refletir o calor e manter a temperatura corporal mais fresca para encarar os dias de calor e baixa umidade
No tempo seco é recomendável usar hidratante na pele antes dos exercícios. O ar seco pode desidratar a pele, tornando-a mais propensa a irritações e rachaduras
Aplicar um hidratante ajuda a manter a barreira cutânea protegida e a evitar desconfortos durante e após o exercício. Escolha hidratantes que absorvam rapidamente para evitar sensação pegajosa.
Entre os melhores exercícios ao ar livre em tempo seco estão a corrida ou caminhada rápida para melhorar a resistência cardiovascular e o ciclismo para fortalecer as pernas e aumentar a resistência.
Também recomenda-se um treinamento funcional, que combina movimentos variados e pode ser feito em parques. Essas atividades proporcionam um treino eficiente e agradável. Muitos gostam de ioga, que também ajuda a relaxar.
Após os exercícios, o banho deve ser morno ou frio para ajudar a reduzir a inflamação muscular e a recuperar a temperatura corporal
Evite água quente, pois pode aumentar a inflamação e a sensação de cansaço. Tomar um banho após o treino também ajuda a limpar o suor e prevenir irritações na pele
Antes dos exercícios, a alimentação deve ser leve e rica em carboidratos complexos e proteínas para fornecer energia, como uma banana com aveia
Após o treino, consuma uma refeição equilibrada com proteínas e carboidratos para ajudar na recuperação muscular e reabastecer as reservas de energia, como um peito de frango com arroz integral e vegetais.