Musical irá homenagear 60 anos de carreira de Ronnie Von

Sob direção de Debora Dubois e Marcio Macena, a peça comemora os 60 anos de carreira do artista, utilizando entrevistas exclusivas com ele e sua esposa, Kika.
A produção vai revisitar momentos da música brasileira do ponto de vista de Von, incluindo a Jovem Guarda, o Tropicalismo e a Bossa Nova.
O anúncio do projeto acontece pouco depois do apresentador pedir demissão da RedeTV!, após o desligamento de toda a sua equipe do programa “Companhia Certa”.
Ronnie Von, cujo nome de nascimento é Ronaldo Nogueira, nasceu em Niterói, Rio de Janeiro, no dia 17 de julho de 1944. Ele é filho de Noly e José Maria Nogueira. Seu pai era dentista, contador, radialista e teve envolvimento com o Instituto do Açúcar e do Álcool.
Começou a vida escolar com uma formação militar breve: estudou na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, mas abandonou o curso aos 18 anos.
Sua carreira no mundo artístico começou no meio musical durante a “Jovem Guarda”, embora ele jamais tenha participado do programa televisivo que dava nome ao movimento.
O primeiro grande sucesso dele veio com a música “Meu Bem”, versão em português feita por ele da faixa “Girl”, dos Beatles.
Outra canção importante em sua trajetória foi “A Praça”, composta por Carlos Imperial, que também teve boa aceitação do público.
Ronnie Von lançou diversos álbuns ao longo de sua carreira. Alguns dos mais importantes são: “Ronnie Von”, de 1966, “A Misteriosa Luta do Reino de Parassempre Contra o Império de Nuncamais”, de 1969, e “A Máquina Voadora”, de 1970.
Em 1966, estreou “O Pequeno Mundo de Ronnie Von”, programa da TV Record, em que Von interpretava um personagem inspirado em “O Pequeno Príncipe”. Foi ali que ele ganhou o apelido de “Príncipe”, dado por Hebe Camargo.
Ele também teve papel importante como apresentador de programas de variedades e auditório nas décadas seguintes. Atuou como ator em novelas e filmes. Entre os títulos de que participou estão ?Qual é a Música??, “O Descarte” e “A Filha dos Trapalhões”.
Em 2004, assumiu o comando do programa “Todo Seu”, na TV Gazeta, que permaneceu no ar até 2019. Após deixar a emissora, retomou sua atuação em plataformas digitais, inclusive com um canal no YouTube.
Foi contratado pela RedeTV! em 2022 e passou a apresentar o “Manhã do Ronnie”. Também nesse ano, a emissora lançou o programa “Além do Vinho”, no canal “Sabor e Arte”.
Em 2024, passou a comandar novamente um programa noturno, o “Companhia Certa”, transmitido pela RedeTV!.
Ronnie é casado com Maria Cristina Mestres Rangel, conhecida como “Kika Von”, desde 1986. Juntos tiveram um filho, Leonardo, nascido em 6 de junho de 1987.
Ele também tem outros dois filhos de seu casamento com Aretuza: Alessandra e Ronaldo, nascidos em 1970. A união durou cerca de 12 anos.