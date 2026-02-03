Coral que ‘caminha’ pelo oceano atrás de luz surpreende cientistas

Por Flipar
Trata-se coral-cogumelo da espécie Cycloseris cyclolites. O comportamento curioso se diferencia da maioria das mais de 6.000 espécies de corais existentes no mundo.
Com o auxílio de câmeras de time-lapse, a pesquisa revelou que esse coral inflama seus tecidos para reduzir o atrito e aumentar a flutuabilidade, permitindo que se mova até 43,73 mm em 24 horas, em direção à luz azul.
Esse comportamento é essencial para evitar condições adversas, como altas temperaturas, competidores agressivos e soterramento, além de favorecer sua reprodução em águas mais profundas e calmas.
?Na escala deles, eles são tão pequenos que esse é um movimento muito grande para eles?, explicou Brett Lewis, líder do estudo e ecologista marinho da Universidade de Queensland.
A pesquisa destaca ainda que essa migração pode ser crucial para a sobrevivência dos corais diante das mudanças climáticas, já que águas profundas oferecem refúgio contra o branqueamento e outras ameaças ambientais.
Publicada em 2024 na revista “Nature”, uma pesquisa revelou que a costa brasileira abriga um dos maiores sistemas de corais do mundo, com 4 mil km de extensão, conectando os recifes da Guiana Francesa ao Sudeste do Brasil.
Antes considerados separados, os sistemas da Amazônia, Nordeste e Sudeste formam um único sistema interligado, abrangendo estados como Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia.
Os corais brasileiros diferem da Grande Barreira de Corais australiana, sendo mais profundos e visíveis apenas com tecnologias avançadas, como satélites e mergulhos especializados.
Segundo Marcelo Soares, professor da Universidade Federal do Ceará (UFC) e coautor do estudo, os recifes oferecem grandes oportunidades econômicas e tecnológicas, gerando cerca de US$ 355 mil por hectare ao ano.
Além de promoverem turismo e recreação, os recifes apresentam alto potencial biotecnológico, com aplicações em áreas como saúde e farmacologia, devido à descoberta de substâncias com propriedades antibióticas e até anticâncer.
Os corais desempenham um papel crucial na pesca, pois servem como berçários para muitas espécies marinhas, contribuindo para a reprodução de peixes consumidos pela população.
O trabalho dos pesquisadores pode orientar diversas ações de conservação, como a criação de unidades de conservação marinha nessas áreas, o controle de espécies invasoras e a compatibilização de atividades econômicas, como portos, energias, cabos submarinos e agricultura.
“O Brasil tem um grande potencial de ser um líder nessa área ambiental, de receber recursos, fazer inclusão social, combater a pobreza e preservar os ecossistemas”, finalizou o professor. Confira agora quais são as 5 maiores barreiras de corais do mundo!
5º) Barreira de Coral Florida Keys, EUA: Localizada ao largo da costa sul da Flórida, é o terceiro maior sistema de recife de barreira de coral do mundo, com aproximadamente 360 quilômetros de extensão.
4º) Sistema Mesoamericano de Barreira de Corais (MBRS): Com quase 1.000 km de extensão, abrange as costas do México, Belize, Guatemala e Honduras, e é um dos ecossistemas mais biodiversos do planeta.
O MBRS abriga mais de 60 espécies de corais, 500 espécies de peixes, 3.000 espécies de moluscos e milhares de outras espécies marinhas. Além disso, o recife protege as costas contra a erosão causada por ondas e tempestades.
3º) Barreira de Recife da Nova Caledônia: Localizada no Oceano Pacífico Sul, essa barreira tem mais de 1.500 km de extensão. Além de circundar a Grande Terre, a maior ilha da Nova Caledônia, ela engloba também a Ilha dos Pinos e várias outras ilhas menores.
A barreira protege uma lagoa de 24.000 km², rica em manguezais, ervas marinhas e outros habitats importantes, além de apresentar formações geológicas únicas, como recifes fósseis e pináculos de coral.
2º) Coral do Mar Vermelho: Considerado um dos mais ricos e diversos do mundo, essa barreira de coral se estende por mais de 2.000 km ao longo das costas do Egito, Sudão, Eritreia, Arábia Saudita, Iêmen, Jordânia e Israel.
A região abriga uma variedade incomparável de vida marinha, tornando-a um paraíso para mergulhadores e amantes da natureza. São mais de 1.200 espécies de peixes, incluindo os coloridos peixes-palhaço e peixe-anjo, além de tartarugas marinhas, golfinhos, dugongos e tubarões.
1º) Grande Barreira de Coral da Austrália: Por fim, a maior barreira de corais do mundo, localizada no Mar de Coral, ao largo da costa de Queensland, é composta por mais de 2.900 recifes individuais e 900 ilhas que se estendem por mais de 2.300 km em uma área de aproximadamente 344.400 km².