Explorador americano ‘redescobriu’ Machu Picchu; conheça a história

Por Flipar
Em 1911, ele liderou uma expedição à procura da “Cidade Perdida dos Incas”, guiado por um fazendeiro local e encontrou Machu Picchu. Nas décadas seguintes, se dedicou a escavações e pesquisas sobre o lugar.
Bingham publicou livros e artigos sobre Machu Picchu, despertando o interesse internacional no local e contribuindo para sua transformação daquele que se tornou um dos principais destinos turísticos do Peru.
Em julho de 2023, uma notícia envolvendo Macchu Picchu deu o que falar na internet.
Machu Picchu, também chamado de “cidade perdida dos incas”, já havia sido reconhecido como Patrimônio Histórico e Natural da Humanidade pela Unesco em 1981. Conheça mais sobre esse lugar fascinante!
Machu Picchu fica a 2.400 metros de altitude, na Cordilheira dos Andes, no vale do rio Urubamba, no Peru.
A construção teve motivações religiosas: uma forma de homenagear o deus inca Inti. E a cidade foi erguida num local tão alto para ficar perto dos deuses.
Estudos apontam que os incas usaram pedras porque elas eram um elemento sagrado e os construtores usavam técnicas precisas para o corte pois era visto como algo sagrado por eles.
A cidade era composta por casas, praças, santuários, templos, cemitérios e aquedutos. Havia, ainda, terraços em degraus para o desenvolvimento da agricultura.
Outro destaque da cidadela vai para a criação de animais, sendo a lhama o mais popular até os dias de hoje.
Após a chegada dos espanhóis no continente americano, sob o comando de Francisco Pizarro, o local foi preservado por estar numa região de difícil acesso.
Cerca de 30% da estrutura original de Machu Picchu estão preservados, o restante foi reconstruído. Mesmo assim, é possível ter noção do nível de desenvolvimento dos incas, inclusive os eficientes sistemas de irrigação e abastecimento de água.
A Trilha Inca Salcantay começa na cidade de Mollepata e termina em Águas Calientes. No total são cerca de 70 km, que podem ser percorridos em, pelo menos, 5 dias.