Novo ranking atualiza as melhores comidas de rua do mundo: e tem brasileira na lista

Seu sabor e textura a transformaram em um ícone da comida de rua brasileira, embora o preparo frito e o teor calórico não sejam aliados da saúde.
Ainda assim, é um daqueles clássicos difíceis de resistir: comer de vez em quando faz parte do prazer gastronômico que marca a cultura do país.
A seleção da Taste Atlas considera as avaliações de usuários, filtrando bots e ratings de cunho nacionalista ? a ideia é valorizar preferências ?autênticas?. Dependendo do caso, quitutes típicos de certos países também são encontrados no Brasil. Veja se conhece todos do Top-10 e se já experimentou algum.
1º lugar ? Karantika (Argélia). Um lanche de rua muito popular feito com massa de grão-de-bico assada, textura cremosa e finalização com cominho; costuma ser servido quente dentro de pão francês.
5º lugar ? Parotta (Índia). Pão folhado de rua, feito com massa laminada manualmente em várias camadas e frita na chapa, famoso pela textura macia e levemente crocante.
9º lugar ? Shawarma (Líbano). Finas lâminas de carne assada em espeto vertical, servidas em pão com tahine, vegetais e picles, amplamente difundidas pelo mund