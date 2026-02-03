Famosos que superaram deficiências e brilharam

Por Flipar
Stephen Hawking (1942-2018) – Nascido em Oxônia, no Reino Unido, tornou-se um notável físico, uma das mentes mais brilhantes da história. No entanto, ele sofria de esclerose amiotrófica lateral, que foi debilitando cada vez sua capacidade física.
A interpretação de Redmayne lhe valeu o Oscar de Melhor Ator. Ele chegou a se encontrar com Hawking e estudou trejeitos e expressões do físico para o papel.
Beethoven – Alemão (1770-1827) – O genial músico, um dos maiores da historia, sofreu de problema auditivo que evoluiu para surde e, ainda assim continuou a compor. Não escutava nada ao criar a magnífica Nona Sinfonia. Morreu aos 56 anos.
Frida Kahlo – Mexicana (1907-1954) – A brilhante pintora contraiu poliomielite quando criança e tinha uma perna mais fina que a outra, o que ela disfarçava com longos trajes. Frida sentia muitas dores, mas a agonia nunca impediu que ela construísse uma obra de intenso vigor e energia.
John Nash – Americano (1928-2015) – O inteligentíssimo matemático que inspirou o filme “Uma Mente Brilhante”, estrelado por Russel Crowe, tinha sinais de paranoia e foi diagnosticado com esquizofrenia. Chegou a sofrer terapia de choque por nove anos.
Helen Keller – Americana (1880-1968) – Era surda e cega. Mesmo assim, foi autora, ativista política e palestrante de imenso valor. A forma como sua professora a ensinou também rendeu filme: “O Milagre de Anne Sullivan”.
Christy Brown – Irlandês (1932-1981) – Escritor, poeta e pintor, teve paralisia cerebral. Ele só conseguia usar o pé esquerdo e inspirou o filme “Meu Pé Esquerdo”, estrelado por Daniel Day Lewis.
Jean-Dominique Bauby – Francês (1952-1997) – Famoso jornalista, sofreu um ataque cardíaco e entrou em coma por 20 dias. Depois, quando se recobrou, ele teve síndrome do confinamento (consciente de tudo, mas sem se mexer). Escreveu um livro, porém, movendo uma pálpebra conforme uma pessoa recitava o alfabeto.
Marla Runyan – Americana, nascida em 4/1/1969 – Mesmo sendo cega, foi uma incrível corredora. Campeã nacional dos 5.000 metros por três vezes. Quebrou recordes de velocidade e ganhou quatro medalhas na Paralimpíadas.
Linda Hunt – Americana, nascida em 2/4/1945 -Vítima de nanismo pituitário, a atriz que se consagrou no teatro e no cinema tem apenas 1,45m. Ao interpretar um anão, ela tornou-se a primeira a receber um Oscar por um papel de personagem de sexo diferente.
Amy Purdy – Americana, nascida em 7/11/1979 – Apesar de não ter as duas pernas do joelho para baixo (e usar próteses), ela tornou-se medalhista paralímpica de snowboard e também é dançarina.