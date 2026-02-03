Três anos sem Rolando Boldrin: ícone da cultura “caipira” deixou importante legado

Por Flipar
A cultura caipira tem suas raízes nas zonas rurais do interior do Brasil, especialmente nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná.
Embora não seja uma data oficial nacionalmente reconhecida, eventos e festividades relacionadas à cultura caipira são realizados em diversas regiões do país, refletindo a rica herança cultural que essa comunidade representa.
Bem jovem, aos 16 anos, incentivado pelo pai, Boldrin foi para a capital São Paulo, de carona em um caminhão.
Além disso, Rolando Boldrin tinha mais de 60 anos de carreira na TV e apresentou o programa musical “Sr. Brasil”, da TV Cultura, por 17 anos. O programa tem sido reprisado às segundas-feiras, à 1h30. E pode ser visto em qualquer horário pela internet.
Na televisão, ainda apresentou os programas ?Empório Brasileiro? na TV Bandeirantes e ?Empório Brasil? no SBT.
Rolando também fez cinema. Entre os filmes, o da foto mostra cena de “Doramundo”, com Armando Bogus, dirigido por João Batista de Andrade em 1978.
Antes de emplacar na carreira de cantor e ator, Boldrin foi sapateiro, frentista, carregador, garçom e ajudante de farmacêutico. Aos 18, se alistou no Exército em Quitaúna, na cidade de Osasco. Na foto, Boldrin com Cláudio Marzo e Percy Aires no Teleteatro Tupi.
Boldrin é tema de um livro da Coleção Aplauso, criada pela Imprensa Oficial para divulgar a trajetória de grandes nomes da cultura no Brasil.
Muitos artistas, de diferentes segmentos musicais, lamentaram a sua morte. Em uma publicação, o rapper Emicida exaltou a importância de Boldrin.
O legado que Rolando Boldrin deixou continua vivo através de suas músicas, livros e programas de televisão, inspirando novas gerações de artistas e amantes da cultura caipira.