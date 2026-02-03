Realeza britânica: conheça a história dessa monarquia que atrai interesse mundial

Por Flipar
Depois, veio Hardacanuto (1040-1042, foto), outro filho de Canuto. A sucessão seguiu com Eduardo, o Confessor (1042-1066). Este era irmão de Hardacanuto, mas apenas por parte de mãe.
Em outubro daquele ano, Guilherme I, que era o Duque da Normandia, uma região francesa, invadiu e conquistou a Inglaterra. Ele, aliás, era primo de Eduardo, o Confessor. Na batalha pela invasão, Haroldo II acabou morrendo. Um dos feitos de Guilherme foi trocar a capital de Winchester para Londres.
Wessex, como já destacado, foi uma das regiões da heptarquia inglesa. Já Knýtlinga (foto) foi uma casa real dinamarquesa. Dessa forma, nos primeiros anos de Reino da Inglaterra, houve francês, inglês e dinamarquês no comando.
O Reino da Inglaterra, lembre-se, começou em 927 e durou até 1707. Um nome que marcou muito foi Ricardo I, que comandou de 1189 a 1199. Ele ficou marcado por ser muito ligado ao militarismo e ganhou o apelido de Ricardo Coração de Leão. Fazia parte da Dinastia Plantageneta, com origem francesa.
Eduardo I ou apenas Eduardo Pernas Longas comandou de 1272 até 1307, ano de sua morte. Ele foi responsável por uma grande reforma administrativa. Também foi da Dinastia Plantageneta.
Da união de Henrique com Catarina, nasceu Maria I, a primeira Rainha da Inglaterra. Ela chegou a ser considerada filha ilegítima do pai e precisou acionar a Justiça para poder assumir o trono. Assumiu em 1553, ficando até 1558.
A Rainha Elizabeth II ficou no trono por 70 anos, entre 1952 e 2022, quando morreu. Ela é a mãe de Carlos III, que completou 74 anos em novembro. Eles são da Dinastia de Windsor, com origens alemãs.