Inteligência Artificial rejuvenesce atores em filmes

Por Flipar

O Flipar mostra a seguir casos de astros e estrelas que surgiram nas telonas rejuvenescidos por inteligência artificial.
Divulgação

Michael Douglas – Em ?Homem-Formiga e a Vespa?, filme lançado em 2018, o ator, então com 74 anos, apareceu bem mais jovem
Divulgação

Michelle Pfeiffer – Também em ?Homem-Formiga e a Vespa?, ela ficou mais jovem em uma cena de flashback. À época, a premiada atriz tinha 60 anos.
Divulgação

Robert Downey Jr – A Marvel recorreu à inteligência artificial para dar ao ator a aparência de um quase adolescente em ?Capitão América: Guerra Civil? (2016).
Divulgação / reprodução de vídeo

Kurt Russell: Em outro filme da Marvel, o ator surgiu jovial em uma cena de ?Guardiões da Galáxia Vol. 2? (2017).

Divulgação

Johnny Depp – Em ?Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar?, de 2017, o ator apareceu mais jovem em novo filme da franquia.
Divulgação

Carrie Fisher: Em ?Rogue One: Uma História Star Wars?, a eterna Princesa Leia precisou ser recriada digitalmente para uma cena de flashback. A atriz Carrie Fisher, que estava com 60 anos, retrocedeu alguns anos.
Divulgação

Anthony Hopkins: O consagrado ator britânico naturalizado americano surgiu bem mais moço no papel de Robert Ford em uma cena da série ?Westworld?.

Divulgação e Instagram @anthonyhopkins

Sean Young – A personagem Rachel, do clássico da ficção científica ?Blade Runner? (1982), surgiu com o mesmo rosto na sequência do filme, ?Blade Runner 2049?, lançado 35 anos depois. A qualidade da recriação causou espanto em muita gente.

Divulgação

Al Pacino – Aos 79 anos, o astro surgiu em versão mais jovem no filme ?O Irlandês? (2019).

Divulgação

Robert De Niro: Outro monstro sagrado das telonas que também voltou a ser moço em “O Irlandês”.

Divulgação e Georges Biard Wikimédia Commons

Jeff Bridges – Em “Tron – O Legado”, no papel de Clu, o ator perdeu as rugas e os cabelos brancos.
Divulgação e Instagram @thejeffbridges

Brad Pitt – Em “O Curioso Caso de Benjamin Button”, o galã de Hollywood se torna um menino no auge da trama. No caso, foi uma consequência do roteiro em que o protagonista segue o curso oposto da vida e vai rejuvenescendo com o passar do tempo até tornar-se um bebê.
Divulgação e Glenn Francis WIkimédi

Arnold Schwarzenegger – Em “O Exterminador do Futuro – A Salvação” e “O Exterminador do Futuro: Gênesis”, o ator nascido na Áustria “volta” no tempo.
Divulgação

Samuel L. Jackson – Como Nick Fury no filme “Capitã Marvel”, o premiado ator teve a imagem alterada pela tecnologia.

Divulgação

Clark Gregg – No mesmo “Capitã Marvel”, a ator teve a aparência rejuvenescida na pele de Phil Coulson.

Divulgação

Tom Hanks e Robin Wright receberão também um ‘trato’ da inteligência artificial e ficarão mais jovens em “Here”, novo filme de Robert Zemeckis que deve ser lançado em novembro de 2024.
Eva Rinaldi e Georges Biard Wikimédia Commons

“Here” será mais uma parceria de Hanks com Zemeckis. No clássico “Forrest Gump”, de 1994, o ator contracena justamente com Robin Wright, formando então um jovem casal.

Divulgação

A Inteligência Artificial também foi usada para recriar imagens ou vozes de atores que já morreram. Veja alguns exemplos curiosos desse uso da tecnologia na galeria do Flipar com o título: Inteligência Artificial ‘recria’ pessoas mortas e divide opiniões nos EUA
Pixabay

