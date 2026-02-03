Monólogo estrelado por Maria Fernanda Cândido em Paris ‘bomba’ e precisa de sessão extra

Em 2000, ela foi eleita a mulher mais bonita do século, em uma votação promovida pelo “Fantástico”.
Fernanda chegou a ser comparada com a atriz e cantora italiana Sophia Loren quando esta era jovem.
Em 2022, Cândido participou de “Animais Fantásticos: Segredos de Dumbledore”, uma continuação da saga Harry Potter.
Em 2025, ela estrelou o filme “O Agente Secreto”, ao lado de Wagner Moura. A produção foi selecionada para representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar na categoria Melhor Filme Internacional.
A atriz é casada há 20 anos com o empresário Petrit Spahija, com quem tem dois filhos: Tomás e Nicolás. Desde 2017, a família mora na França, onde a atriz se mudou para acompanhar o marido, que precisou retornar ao seu país de origem.
