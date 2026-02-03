Espécie ameaçada: Brasileiros comem tubarão sem saber

Por Flipar
Sem conhecimento, as pessoas estão consumindo tubarão, um peixe com níveis elevados de substâncias tóxicas e cuja população tem diminuído globalmente nas últimas décadas.
Segundo a reportagem, a maioria dos brasileiros desconhece essa situação devido à falta de etiquetagem apropriada.
Além disso, os preços atrativos e a ausência de políticas públicas eficazes tornam o Brasil uma ameaça para a preservação dos tubarões.
A população de tubarões e arraias no mundo diminuiu em 71% desde 1970, enquanto a pesca predatória desses animais aumentou 18 vezes.
O Brasil se tornou o principal destino para carcaças de tubarão sem as barbatanas, de acordo com os pesquisadores.
A técnica para obtenção de nadadeiras é conhecida como “finning” e a maioria dos países proíbe essa prática.
No ?finning?, na maioria das vezes as nadadeiras são retiradas e o restante do corpo é descartado no mar.
Os ?restos? dos tubarões acabam tendo como destino o Brasil. Surpreendentemente, o Brasil foi o primeiro país a concordar com um tratado que proíbe essa prática.
Eles acrescentam que, como resultado, os compradores no Brasil continuam a adquirir carne de tubarão sem consciência disso, o que está impactando negativamente as espécies vulneráveis.