Irandhir Santos conquista prêmio de melhor ator por ‘Guerreiros do Sol’

Dois anos depois, ganhou destaque ao integrar o elenco de ?Baixio das Bestas?, de Cláudio Assis, interpretando Maninho. A atuação foi amplamente elogiada e lhe rendeu o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Festival de Brasília. No mesmo ano, estreou na televisão na minissérie ?A Pedra do Reino?, da TV Globo, vivendo o protagonista Dom Pedro Diniz Quaderna.