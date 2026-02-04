De tirar o fôlego! Passeio de trem a 1.200 metros de altura em meio a falésias impressiona turistas na China

Por Flipar
Trata-se do trem elétrico da Montanha Dajue, que une conforto e adrenalina ao longo de 13,14 km de trilhos suspensos.
O trajeto acompanha falésias e conecta diversos atrativos, como plataformas de observação suspensas e mirantes.
Também é possível ver uma cidade histórica cenográfica, templos encaixados entre rochas, pontes e teleféricos.
Tudo isso cria um circuito completo para visitantes que desejam apreciar a paisagem sem enfrentar subidas longas ou trilhas exaustivas.
O acesso se dá a partir de Dajue Town, pequena cidade ao pé da serra preparada para receber os turistas.
Os trens são totalmente elétricos, comportam até 55 passageiros por vagão e operam em baixa velocidade para favorecer a contemplação do cenário montanhoso.
As curvas próximas às encostas dão a sensação de ?voar? ao lado da montanha.
Ao longo do percurso, há paradas estratégicas em plataformas construídas sobre a própria rocha, permitindo que os visitantes desçam, caminhem e observem o relevo da região.
Após chuvas, pode surgir o chamado ?mar de nuvens?, que transforma o visual em um espetáculo de picos emergindo entre camadas brancas.
Entre os pontos de destaque está o Portão Nantian, associado à mitologia chinesa e descrito como passagem para o mundo dos imortais.
O circuito também inclui o Templo Dajue, construído literalmente entre grandes rochas, com salas de estudo budistas e uma caverna destinada à leitura e cânticos.
Na parte mais alta do complexo, o visitante encontra uma ponte de vidro que vibra levemente com o movimento das pessoas.
Teleféricos suspensos ao longo das falésias oferecem uma experiência visual marcante para quem não tem medo de alturas.
O passeio é frequentemente descrito como ideal para viajantes que preferem evitar esforço físico intenso, seja por idade, mobilidade reduzida ou busca por conforto.
Ao unir transporte ferroviário turístico, mirantes acessíveis, atrações de altura e espaços religiosos e culturais, o destino se consolida como mais uma “joia secreta” da China.