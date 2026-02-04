Esse filme é uma Babel: ‘Anjos e Demônios’ reúne atores de 14 países e está no streaming

Por Flipar
Uma verdadeira Babel no set de filmagens. Selecionamos alguns atores que – em papéis de destaque ou em participações modestas – formaram essa curiosa mescla de nacionalidades e culturas num único filme.
Tom Hanks – Americano – Interpreta Robert Langdon.
David Pasquesi – Americano – Interpreta Vincenzi.
Ayelet Zurer – Israelense – Interpreta Vittoria Vetra.
Ewan McGregor – Escocês – Interpreta o Camerlengo Patrick McKenna.
Stellan Skarsgard – Sueco – Interpreta o Comandante Richter.
Thure Lindhardt – Dinamarquês. Interpreta o segurança Chartrand.
Nikolaj Lie Kass – Dinamarquês – Interpreta o assassino.
Pierfrancesco Favino – Italiano – Interpreta o Comandante Olivetti.
Armin Mueller-Stahl – Russo – Também é alemão. Interpreta o Cardeal Strauss.
Além destes, em papéis de alta relevância no filme, outros de diferentes nacionalidades marcaram presença em pequenas participações. Veja….
Curt Lowens – Polonês – Interpreta o Cardeal Ebner.
Thomas Morris – Austríaco – Interpreta um guarda suíço.
Fritz Michel – Francês – Interpreta um repórter.
Masasa Moyo – Canadense – Interpreta uma repórter.
Elya Baskin – Letonês – Também é russo-americano. Interpreta o Cardeal Petrov.
August Wittgenstein – Alemão – Nasceu em 22/1/1981 em Siegen. É príncipe da Casa de Sayn-Wittgenstein-Berleburg – Interpreta um guarda suíço.
Felipe Torres Urso – Hondurenho – Interpreta um turista.
Cosimo Fusco – Italiano – Interpreta o padre Simeon
“Anjos e Demônios” está disponível no catálogo da Amazon Prime, Max, YouTube, Apple e Google Play.