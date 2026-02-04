O nascimento do samba: rodas que revelaram grandes talentos

Por Flipar
Sua história remonta ao fim do século 19, quando ritmos africanos começaram a se misturar com influências europeias e indígenas, especialmente nas áreas urbanas do Rio de Janeiro.
A partir de comunidades negras nos morros cariocas e nos bairros populares, o samba começou a tomar forma como uma manifestação cultural e musical única.
O samba surgiu inicialmente como uma dança de roda, chamada samba de roda, que era praticada em celebrações religiosas e festas.
Com o tempo, esse estilo foi se adaptando às grandes cidades, principalmente o Rio de Janeiro, que se tornou o grande berço do samba moderno.
Os ritmos africanos, como o batuque e o jongo, foram fundamentais para a formação do samba. Os instrumentos de percussão, como o atabaque e o pandeiro, também têm origem africana e são elementos essenciais do ritmo.
A primeira gravação oficial de um samba ocorreu em 1917 com a canção “Pelo Telefone”, atribuída a Donga e Mauro de Almeida, que marcou o início da popularização do gênero. Há controvérsias porque, como o samba se dava em rodas, outras pessoas podem ter participado da criação.
Pioneiro no uso de instrumentos de percussão, como o pandeiro, João da Baiana deu ao samba sua sonoridade característica. Ele foi uma ponte entre o samba das rodas populares e as gravações comerciais. Canções como Batuque na Cozinha mostram sua influência nas origens do gênero.
Pixinguinha é outro pioneiro. Começou sua carreira musical na década de 1910, mas foi durante a década de 1920 que ele se consolidou como um dos primeiros músicos a levar o samba para apresentações públicas e gravações. Ele atuava tanto com o grupo Oito Batutas quanto em composições e arranjos que misturavam samba e choro, influenciando o gênero de forma inovadora.
Noel Rosa, por exemplo, revolucionou o samba na década de 1930, aproximando-o do cotidiano da classe média. Suas letras misturavam humor e crítica social, eternizando músicas como Com Que Roupa? Ele consolidou o samba como um gênero urbano e símbolo da cultura brasileira.
O samba também ganhou ainda mais notoriedade justamente com a criação das escolas de samba, que começaram a organizar desfiles durante o Carnaval, tornando o gênero a trilha sonora oficial dessa festa popular. Mangueira, Portela, Império Serrano são escolas tradicionais que carregam essa história com vigor.
O samba influenciou a criação de outros gêneros, como a Bossa Nova, que ganhou fama internacional na década de 1960. A Bossa Nova manteve a síncope característica do samba, mas suavizou a percussão e a transformou em um ritmo mais intimista, geralmente executado no violão. Esse novo estilo ficou imortalizado pelas batidas de João Gilberto.
O samba-canção, uma variação mais melódica e sentimental do samba, influenciou as harmonias elaboradas da bossa nova. Compositores como Tom Jobim incorporaram acordes complexos inspirados por músicos como Pixinguinha.
O samba se consolidou como referência brasileira, sendo mencionado no exterior como uma característica nacional ao lado do futebol. Sambistas como Martinho da Vila, João Nogueira, Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho e Beth Carvalho estão entre os maiores da história.
Hoje, o samba continua sendo um dos ritmos mais populares do Brasil e do mundo, com diversas vertentes e influências. O samba-rock, o pagode e o samba de raiz são apenas alguns exemplos.