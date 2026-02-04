Tiago Abravanel vive nova fase após emagrecimento; fotos

Por Flipar
Assim, adotou uma rotina regular de exercícios e cuidados pessoais. Segundo ele, a transformação teve impactos amplos, refletindo no humor, no sono, na disposição e até no equilíbrio emocional. ?Mudou completamente a minha vida?, afirmou em entrevista à “Quem”.
O novo momento também trouxe ajustes profissionais, como adaptações nos figurinos de teatro, além de uma sensação renovada de bem estar físico e mental. “Eu me sinto bem-disposto e emocionalmente mais estabelecido”, disse.
Nascido em 21 de outubro de 1987, Tiago é filho da diretora de teatro e proprietária do Teatro Imprensa pertencente ao Grupo Silvio Santos, Cintia Abravanel, com Paulo César Corte Gomes. Cíntia é filha do primeiro casamento do Senor Abravanel.
Tiago iniciou sua carreira como ator em 2004 aos 17 anos, na peça teatral TeenBroadway. Em seguida, atuou em diversas outras obras, como Avoar, Aroma do Tempo, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá e Pinóquio, entre outras.
Em 2007, integrou o elenco do musical Miss Saigon, onde atuou também como engenheiro. Além de estar. durante os anos de 2009 e 2010, no aclamado musical Hairspray, sob direção de Miguel Falabella.
A carreira de Tiago Abravanel abrange teatro, televisão, música, dublagem e empreendedorismo, Ele surgiu com destaque na mídia, quando protagonizou o espetáculo “Tim Maia ? Vale Tudo: O Musical”, de 2011, papel que o projetou para a televisão.
Sua estreia na TV ocorreu em 2011, na novela Amor e Revolução, do SBT, emissora do eterno avô Silvio Santos, que enxergava muito talento em seu neto.
Além disso, esbanjou versatilidade a apresentar programas como o reality gastronômico Famílias Frente a Frente (SBT) e o game show Popstar (Globo).
Posteriormente, atuou em novelas da Globo como Salve Jorge, de 2012, e Joia Rara, 2013. Depois, esteve na série Chapa Quente, entre 2015 e 2016, e na novela Pega Pega de 2017.
Também atuou como dublador, sendo a voz do protagonista Ralph na versão brasileira da animação Detona Ralph, de 2018.
Apresentou o game show “Famílias Frente a Frente” e, em 2020, o neto de Silvio Santos integrou o elenco da novela “As Aventuras de Poliana”.
Como empreendedor, Tiago Abravanel fundou a Tjama, marca de roupas e pijamas, e é sócio da rede de docerias Nanica.
Participou de outros quadros televisivos como Dança dos Famosos, em 2013 e 2021, e o Show dos Famosos, e demonstrou ter versatilidade para outras áreas artísticas.
Em 2022, surpreendeu o público ao participar do Big Brother Brasil. Naquela edição, fez parte do grupo “Camarote”, ao lado de outros famosos como Arthur Aguiar, Jade Picon, Naiara Azevedo e Linn da Quebrada.