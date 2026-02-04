Cientistas revelam novas espécies em profundezas extremas do Pacífico

Por Flipar
A ampla distribuição do grupo é atribuída à sua elevada taxa evolutiva, que possibilitou adaptações variadas, como corpos sem escamas e, em algumas espécies, um disco de sucção ventral especializado.
Recentemente, o projeto global chamado “Censo dos Oceanos” anunciou a descoberta de 30 novas espécies marinhas.
A iniciativa nasceu em 2023 com o intuito de identificar 100 mil espécies desconhecidas nos 10 anos subsequentes.
O projeto dá continuidade a iniciativas anteriores ? entre elas, o Censo da Vida Marinha, concluído em 2010, que apontou a possibilidade de seis mil novas espécies.