Carnaval 2026: a criação das fantasias das escolas de samba e seus materiais

Em primeiro lugar, as agremiações realizam uma pesquisa aprofundada sobre o enredo que querem levar para o próximo desfile e divulgam aos compositores uma sinopse. Uma espécie de guia que ajuda na elaboração dos sambas e no organograma das alas e alegorias.
A partir dessa sinopse, os carnavalescos desenvolvem um roteiro, que mostrará o caminho que pretendem seguir no tema escolhido. Eles, então, fazem os desenhos dos croquis com a ajuda de suas equipes, que serão confeccionadas para o desfile.
Depois do enredo e sinopse serem definidos, acontece um processo que lembra muito o das semanas de moda, com criação de diversos esboços, croquis, estudo de cores, Tudo para criar as peças que melhor se encaixem ao tema proposto.
Depois da elaboração dos croquis, as agremiações realizam uma festa de protótipos para mostrar internamente a reprodução de cada fantasia, de forma setorizada, seguindo o organograma do desfile.
Além disso, temos as fantasias que exigem maior atenção na sua criação, que são do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, baianas, comissão de frente, bateria e destaques de alegoria. Elas, portanto, apresentam especificidades que merecem atenção.
Esses figurinos não podem atrapalhar a fluidez do componente e precisam de destaque. Assim, eles são de alta-costura, feito sob medida, com diversas provas e pode levar até três meses para ficar pronto.
Antigamente, algumas dessas festas de protótipos eram abertas à comunidade. No entanto, como forma de guardar segredo sobre o que apresentará nos espetáculos, as agremiações optaram por fazer algo mais interno, para a direção e alguns segmentos.
As reproduções das alas são feitas no último andar da Cidade do Samba para as escolas do Especial ou em ateliês. Um processo que emprega muitos profissionais e movimenta a economia criativa e cultural do Brasil e do Rio de Janeiro.
No entanto, a realidade da Série Ouro e das escolas da Intendente ainda são de muita dificuldade quanto aos barracões e produção de fantasias em ateliês. Esses profissionais clamam pela construção de uma Cidade do Samba 2 e melhores condições de trabalho.
Nesse processo, costureiras, aderecistas e outros profissionais trabalham para que as reproduções fiquem bem perto do que foi apresentado nos croquis. Em outras palavras, o foco é que boa parte das ideias do carnavalesco sejam empregadas.
Semanas antes do desfile oficial, as escolas realizam a entrega dessas fantasias às alas de comunidade, que representam a maioria das pessoas de cada agremiação. As roupas das fantasias comerciais são feitas em ateliês próprios e tem perdido cada vez mais espaço.
Ao receber a fantasia, o componente deve vesti-la para fazer os ajustes necessários e possíveis trocas. Além disso, é necessário fazer os materiais “respirarem” fora do saco plástico, assim como ter todo cuidado para não danificá-las no manuseio.
O componente de alas de comunidade pode receber outras partes na concentração, como adereços de mão. Ele deve entregar a fantasia (meses depois do carnaval) para que a agremiação possa reaproveitar materiais para o desfile seguinte.
Entre os materiais mais utilizados nas fantasias de carnaval, sobretudo das escolas de samba, estão as lantejoulas. Elas são pequenas lâminas cintilantes, de metal ou vidro, com orifício para enfiar a linha, que servem para enfeitar vestidos ou bordados.
Além disso, o acetato também está presente nesse universo. Afinal, ele é um material plástico transparente e rígido que pode ser usado para fazer fantasias, máscaras, roupas e outros adereços carnavalescos.
Outro material presente nas fantasias das escolas de samba é o aljofre. Ele consiste em um feixe de penas ornamentais de certas aves, ou a um material utilizado em artesanato.
O lamê é um tecido metálico e brilhante que é muito utilizado para fazer fantasias de carnaval. Ele pode ser usado para criar trajes inteiros ou para dar um toque especial a uma fantasia.
Os tecidos de carnaval são tecidos utilizados para fazer fantasias temáticas, que podem ter diferentes cores, estampas e texturas.
As penas artificiais são um acessório usado para criar fantasias e alegorias de Carnaval. Elas são feitas de materiais sintéticos e podem ser usadas na criação das vestimentas que passam pela Marquês de Sapucaí.
Lurex de carnaval é um tecido brilhante, flexível e elástico, feito de fios metálicos, que é muito usado para confecção de fantasias e decorações.
Quem também tem espaço no carnaval são as pena palito. Elas são usadas para compor fantasias de carnaval, decorar ambientes e fazer artesanatos.
Paetê de Carnaval é um tecido coberto de lantejoulas, que é muito utilizado para fazer fantasias, saias e outros detalhes. Já o EVA é leve, flexível, resistente e está disponível em vários acabamentos.
As plumas são materiais nobres utilizados em fantasias de carnaval, principalmente por passistas, musas e destaques. As plumas podem ser de animais como faisões, galos, pavões, gansos e cisnes (de forma artificial).
Atualmente, o carnaval carioca tem apostado na iluminação. Assim, as fantasias podem apresentar materiais que brilham e refletem, assim como a presença de leds.