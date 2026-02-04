Esses atores viveram o Diabo no cinema

Por Flipar
Com direito a chifres e dentes afiados — e, é claro, uma guitarra — sua participação culmina na épica “Batalha de Bandas” (Rock Off), que é o clímax do filme.
Seu desempenho carismático e malicioso deu ao Diabo uma aparência de charme, mas também de perversidade.
Ele se destacou por seu retrato enigmático e sedutor do mal personificado. Pacino é frequentemente lembrado por suas falas memoráveis e a intensidade de sua atuação.
Ele interpreta Louis Cyphre, um personagem enigmático que é, na verdade, uma representação do Diabo.
Sua interpretação foi marcante por ser ao mesmo tempo calma e aterrorizante, trazendo uma aura de mistério e poder.
Mayana Moura na novela “Jesus” (2018): A atriz encarnou Satanás nesta novela da Record. Para viver o anjo caído, Mayana passou por uma transformação radical, tendo que raspar a cabeça e as sobrancelhas.
Luís Melo em “O Auto da Compadecida” (2000): Um dos maiores sucessos do cinema brasileiro também teve um Diabo para chamar de seu. Sua aparência foi cuidadosamente construída para refletir um ser ao mesmo tempo sinistro e caricato, de acordo com o tom humorístico da obra de Ariano Suassuna.