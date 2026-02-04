Ritmos variados no Carnaval no Brasil: gingado e tradição em cada região

Por Flipar
Hoje em dia, os estilos musicais tocados no Carnaval vão desde os sambas-enredo das escolas de samba até os mais animados sertanejos passando pelo funk.
O primeiro deles, claro, é o samba, seja ele samba-enredo, partido alto, samba de terreiro ou qualquer outra derivação.
O samba teve origem nas comunidades afro-brasileiras urbanas do Rio de Janeiro e se difundiu por todo o Brasil a partir do início do século XX.
A origem da palavra vem do “semba”, dos escravos de Angola, usada para designar “dança popular” ou “dança de roda semelhante ao batuque”, e hoje é o ritmo musical que se tornou um verdadeiro patrimônio cultural e símbolo do Brasil.
O marco inaugural do samba no Brasil começou em 1916, com a gravação da música “Pelo Telefone”, cantada por Donga, que se assemelhava ao maxixe.
O samba atual se originou na década de 1920, nasceu no bairro do Estácio e logo se estendeu a Oswaldo Cruz, Madureira e outras partes da cidade através de seus ramais ferroviários.
Com a popularização do samba, começaram a ser fundadas as Escolas de Samba, originadas dos “Zé Pereiras”, ranchos carnavalescos e associações carnavalescas.
Oficialmente, a primeira Escola de Samba do Rio de Janeiro foi a “Deixa Falar”, que surgiu no bairro do Estácio, em 1928, mesmo ano de fundação da Estação Primeira de Mangueira.
A Portela, maior vencedora do carnaval carioca (22 títulos), foi fundada em 1923 como “Conjunto Carnavalesco de Oswaldo Cruz”.
Mas, além do samba, outros ritmos musicais também são característicos do Carnaval. E um deles é o Frevo.
O frevo é um ritmo musical e uma dança originária e característica de Pernambuco, desde o fim do século 19.
Em 2012, o frevo foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco, sob a designação “Arte do Espetáculo do Carnaval do Recife”.
Ainda em Pernambuco, outro ritmo brasileiro característico do Carnaval é o Maracatu.
O Maracatu Nação é bastante comum na área metropolitana do Recife e teve seu primeiro registro em 1711.
E o Maracatu Rural é característico da cidade de Nazaré da Mata, da Zona da Mata Norte de Pernambuco. O Maracatu é eminentemente percussivo, com instrumentos de batida que dão o ritmo da dança.
O maracatu também é registrado como forma de expressão e Patrimônio Cultural do Brasil – aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).
Outro ritmo que contagia os foliões no Carnaval e que consegue fazer sucesso também o ano inteiro é o Axé.
O Axé surgiu na Bahia na década de 1980, durante o Carnaval de Salvador, misturando o ijexá, samba-reggae, frevo, reggae, merengue, forró, samba duro, ritmos do candomblé, pop rock, bem como outros ritmos afro-brasileiros e afro-latinos.
A palavra “axé” é uma saudação religiosa usada no candomblé e a origem musical no Carnaval de Salvador data da década de 1950, quando Dodô e Osmar começaram a tocar frevo em guitarras elétricas em cima de um Ford 1929, dando origem ao que hoje é conhecido como “trio elétrico”.
Entre cantores de axé de sucesso, estão Gilberto Gil, Carlinhos Brown, Olodum, Luiz Caldas, Daniela Mercury, Cheiro de Amor, Ivete Sangalo, Banda Mel, Claudia Leitte, Margareth Menezes, Asa de Águia e Chiclete com Banana.