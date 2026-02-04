Sabor com doçura: Mel para todos os gostos

Por Flipar
O mel é rico em antioxidantes, substâncias que tém a capacidade de proteger as células contra o envelhecimento precoce, revigorando o organismo.
O mel diminui os níveis de colesterol “ruim” (LDL) e aumenta o colesterol “bom” (HDL) do corpo. Ainda ajuda a regular os níveis de triglicerídeo. Evita acúmulo de gordura nas artérias e o desenvolvimento de doenças cardíacas.
O mel tem ação antimicrobiana, combatendo infecções causadas por fungos, vírus e bactérias e aliviando a dor de garganta e a tosse.
A substituição do açúcar pelo mel, usado como adoçante natural, ajuda a manter a estabilidade dos níveis de açúcar no sangue.
O mel possui propriedades que reduzem o tempo de cicatrização. Ele esteriliza feridas reduzindo a dor, o cheiro e o tamanho, facilitando a cura. É considerado mais eficaz do que alguns curativos.
O mel reduz a inflamação e inchaço da garganta e dos pulmões, sendo eficiente ainda nos casos de gripe e resfriado, melhorando também a qualidade do sono.
O mel é um prebiótico muito potente que nutre as bactérias boas que vivem no organismo. Facilita a digestão e ajuda a regular o intestino. Pode ser batido com frutas para vitaminas.
O mel fica ótimo em frutas, cruas ou assadas, sorvetes e queijos. Pode ser usado nas mais variadas combinações tanto frias como aquecidas.
E é ótimo adoçante natural para chás. O chá de mel com canela, por exemplo, ajuda a melhorar o processo digestivo como um todo. E com a vantagem de deixar um cheiro delicioso na cozinha.
O uso do mel no lugar do açúcar também melhora a memória e os níveis de ansiedade, sendo especialmente recomendado para mulheres na menopausa e pós-menopausa.
O mel possui propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e cicatrizantes, que reduzem o sangramento e aliviam a dor e a coceira causadas pelas hemorroidas. Basta misturar mel, azeite e cera de abelha e aplicar no local.
O mel não é aconselhado para crianças até 3 anos de idade porque o intestino, ainda imaturo, pode permitir a entrada de pequenos microorganismos, presentes no mel, que podem causar infecções
Existem vários tipos de mel, todos saudáveis. A escolha depende do gosto pessoal, conforme o sabor e o odor do produto.
Mel de laranjeira – Produzido em Minas Gerais e São Paulo, tem cor clara, aroma suave e sabor levemente cítrico. Ajuda a combater a insônia.
Mel de eucalipto – Um dos tipos mais populares, é muito usado para aliviar dor de garganta, sinusite e resfriados por conta de sua ação expectorante.
Mel de uruçu – Produzido no Nordeste, é amarelado e tem sabor puxado para o própolis. Sua fabricação é feita por abelhas sem ferrão – “uruçu” vem do tupi “eiru su”, que significa “abelha grande”. Tem bastante água.
Mel de borá – Produzido no Sudeste, diferencia-se porque tem sabor puxado para o salgado e é levemente ácido. Por isso, ele é muito usado para acompanhar queijos, peixes e pratos mais elaborados.
Mel de cipó-uva – Muito usado na medicina popular, ajuda a aliviar cólicas intestinais, dores nos rins, atua como desintoxicante natural e ajuda o corpo a reter magnésio. Tem coloração âmbar clara e sabor adocicado.
Mel jataí – Produzido em todo o Brasil, tem cor clara e sabor levemente ácido. Ameniza os sintomas de gripe, com ação descongestionante. Aumenta a imunidade do organismo.
Mel de caju – Feito com suco da fruta, é muito utilizado como remédio para anemia: concentrar seis vezes mais vitamina C do que o fruto – nutriente indispensável para a absorção de ferro pelo organismo.
Pessoas com diabetes não devem consumir mel, pois, embora ele tenha um índice glicêmico menor que o açúcar comum, eleva a taxa de glicose do sangue.
1 colher de sopa de mel tem 18 calorias, 5g de carboidratos, 0,6 mg de cálcio, 0,3 mg de magnésio, 6 mg de potássio, 0,4 mg de sódio, 1,86g de glicose e 2,28g de frutose.