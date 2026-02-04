Bancos de areia revelam como água e sedimentos constroem novas paisagens

Por Flipar
Podem variar desde pequenas faixas submersas até extensas áreas que lembram ilhas naturais.
Em alguns lugares do mundo, deram origem a vilas e cidades sobre solos formados por sedimentos. Além do valor ecológico, os bancos de areia atraem turistas. Veja alguns exemplos.
Banco de areia de Sable Island, Canadá: Localizado no Oceano Atlântico, ao sul da Nova Escócia, é conhecido como a ?Ilha dos Náufragos?, por conta dos mais de 350 naufrágios registrados.
O local também é conhecido por abrigar uma população selvagem de cavalos e por ter tido uma única moradora, Zoe Lucas, que vive há mais de 40 anos sozinha na ilha.
Whitsunday, Austrália: Localizado em Queensland, próximo à Grande Barreira de Corais. É frequentemente visitado por barcos e excursões, por conta das suas águas rasas cristalinas.
Banco de Arguim, Mauritânia: Parte do Parque Nacional Banco de Arguim, este banco de areia é um Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1989.
O local é conhecido por ser uma importante rota migratória de milhões de aves vindas da Europa, Sibéria e Groenlândia.
Sandbanks, Inglaterra: Conhecida como uma das áreas mais exclusivas e caras do mundo, Sandbanks é uma península que se projeta no Porto de Poole e no Canal da Mancha.
A faixa de areia tem cerca de 1 km de extensão e conta com uma praia frequentemente premiada.
Palm Beaches, EUA: Essa região na Flórida é famosa por seus diversos bancos de areia, que oferecem águas claras e rasas, ideais para famílias e atividades aquáticas.
O local começou a ser habitado em 1872 e hoje abriga cerca de 9.200 moradores.