Falésias: paredões naturais moldados pelo tempo

Desde as décadas de 60 e 70, as falésias de Canoa Quebrada atraem visitantes devido à sua paisagem deslumbrante e ao contraste vibrante entre o azul do oceano e as formações rochosas coloridas.
8) Torres, Brasil: Torres é uma cidade costeira do Rio Grande do Sul, conhecida por suas formações rochosas imponentes, que se estendem ao longo da costa. Torre Norte (ou Morro do Farol), a Torre do Meio (ou Morro das Furnas) e a Torre Sul, na praia da Guarita, são alguns pontos famosos.
As diferentes camadas de cores nas falésias, que variam de tons de vermelho, amarelo e marrom, oferecem uma paisagem deslumbrante e pronta para fotos incríveis!
5) Cabo Girão, Portugal: Essa falésia, localizada na Ilha da Madeira, chega a ter 580 m de altitude, sendo um dos pontos mais altos da Europa. É lá que fica a Capela de Nossa Senhora de Fátima, construída em 1931.
No topo da falésia, há um mirante com piso de vidro que oferece uma vista incrível para o mar e a cidade de Funchal.
4) Etretat, França: Conhecidas pelo branco predominante que chama a atenção, essas rochas ficam na costa da Normandia, ao norte da França, em uma cidade chamada Etretat, que deu nome a elas.
A formação rochosa consiste em uma série de falésias, sendo a mais famosa a Falaise d?Aval. Suas formas lembram várias esculturas, como a de uma cabeça de elefante mergulhando nas ondas.
3) Moher, Irlanda: Localizadas no condado de Clare, na Irlanda, essas falésias cobrem mais de 8 quilômetros e atingem uma altura máxima de 214 metros. Anualmente, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas visitam esse lugar.
Elas também são importantes para a preservação da biodiversidade da região, fornecendo habitat para uma variedade de espécies de plantas e animais.