Falésias: paredões naturais moldados pelo tempo

Por Flipar

Desde as décadas de 60 e 70, as falésias de Canoa Quebrada atraem visitantes devido à sua paisagem deslumbrante e ao contraste vibrante entre o azul do oceano e as formações rochosas coloridas.
wikimedia commons George Vale

8) Torres, Brasil: Torres é uma cidade costeira do Rio Grande do Sul, conhecida por suas formações rochosas imponentes, que se estendem ao longo da costa. Torre Norte (ou Morro do Farol), a Torre do Meio (ou Morro das Furnas) e a Torre Sul, na praia da Guarita, são alguns pontos famosos.
wikimedia commons Skyfoto-Marcos Alexandre

As diferentes camadas de cores nas falésias, que variam de tons de vermelho, amarelo e marrom, oferecem uma paisagem deslumbrante e pronta para fotos incríveis!
wikimedia commons Luciano cta

5) Cabo Girão, Portugal: Essa falésia, localizada na Ilha da Madeira, chega a ter 580 m de altitude, sendo um dos pontos mais altos da Europa. É lá que fica a Capela de Nossa Senhora de Fátima, construída em 1931.
wikimedia commons Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga)

No topo da falésia, há um mirante com piso de vidro que oferece uma vista incrível para o mar e a cidade de Funchal.

wikimedia commons Dirk Klaassen

4) Etretat, França: Conhecidas pelo branco predominante que chama a atenção, essas rochas ficam na costa da Normandia, ao norte da França, em uma cidade chamada Etretat, que deu nome a elas.
Max Avans pexels

A formação rochosa consiste em uma série de falésias, sendo a mais famosa a Falaise d?Aval. Suas formas lembram várias esculturas, como a de uma cabeça de elefante mergulhando nas ondas.
wikimedia commons W. Bulach

3) Moher, Irlanda: Localizadas no condado de Clare, na Irlanda, essas falésias cobrem mais de 8 quilômetros e atingem uma altura máxima de 214 metros. Anualmente, aproximadamente 1,5 milhão de pessoas visitam esse lugar.
Imagem de Tanja por Pixabay

Elas também são importantes para a preservação da biodiversidade da região, fornecendo habitat para uma variedade de espécies de plantas e animais.
Lukas Bato Unsplash

