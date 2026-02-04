Plantas e sementes perfeitas que rendem ótimos cosméticos

Por Flipar
Aloe vera ? Suas folhas contêm um gel rico em vitaminas e enzimas que acalmam e hidratam a pele. É usado em cremes faciais, géis pós-sol e produtos para queimaduras.
Semente de uva ? Produz um óleo leve e antioxidante que ajuda a combater o envelhecimento da pele. É encontrado em séruns, hidratantes e óleos corporais.
Óleo de argan ? Extraído das nozes da árvore de argan, é rico em ácidos graxos e vitamina E. Usado principalmente em shampoos, condicionadores e óleos capilares
Camomila ? Suas flores contêm propriedades calmantes e anti-inflamatórias. É utilizada em loções para pele sensível, shampoos clareadores e águas micelares.
Carité (ou karité) ? Derivada da noz da árvore de karité, a chamada manteiga de karité tem alto poder de hidratação e regeneração. Presente em cremes para pele ressecada, batons e máscaras capilares.
Rosa mosqueta ? Suas sementes produzem um óleo rico em ácidos graxos e vitaminas. Muito utilizado em óleos faciais anti-idade e cicatrizantes.
Coco ? Extraído da polpa do coco, o óleo tem propriedades hidratantes e antibacterianas. Presente em cremes corporais, máscaras capilares e demaquilantes.
Calêndula ? Suas flores possuem efeito cicatrizante e anti-inflamatório. Encontrada em pomadas para pele irritada, cremes hidratantes e produtos infantis.
Semente de linhaça ? Rica em ômega-3, ajuda a nutrir a pele e os cabelos. Usada em máscaras capilares, cremes para pele seca e produtos anti-frizz.
Chá verde ? Seu extrato é rico em antioxidantes e ajuda a combater o envelhecimento precoce. Usado em loções faciais, tônicos e protetores solares.
Hibisco ? Suas flores contêm ácidos naturais que promovem a renovação celular. Aplicado em máscaras faciais, esfoliantes e shampoos fortalecedores.
Mamona ? Permite a extração de um óleo de sua semente (óleo de rícino), que estimula o crescimento capilar. Presente em óleos para cílios, sobrancelhas e cabelos.
Centella asiática ? Erva conhecida por sua ação cicatrizante e firmadora da pele. Utilizada em cremes anti-estrias, séruns e produtos anti-idade.
Baunilha ? Suas vagens produzem um extrato aromático com efeito calmante para a pele. Usado em perfumes, cremes hidratantes e bálsamos labiais.
Amêndoas ? O óleo extraído das sementes da amendoeira é altamente hidratante e suavizante. O óleo de amêndoas doces está presente em loções corporais, óleos para massagem e cremes para gestantes.
Pepino ? Seu extrato rico em água e vitaminas, tem efeito refrescante e calmante. Muito usado em tônicos faciais, máscaras hidratantes e géis para olheiras.
Pracaxi ? Seu óleo extraído das sementes tem alto poder umectante e ajuda a reduzir manchas. Encontrado em cremes clareadores, óleos capilares e produtos pós-sol.
Buriti ? Seu óleo é rico em carotenoides, que protegem contra o envelhecimento precoce. Utilizado em filtros solares, óleos bronzeadores e cremes antioxidantes.
Alfazema (Lavanda) ? Possui propriedades relaxantes e antissépticas. Presente em águas perfumadas, sabonetes terapêuticos e hidratantes corporais.