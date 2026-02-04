SUS usará medicamento inovador desenvolvido a partir de planta quebra-pedra; entenda

Por Flipar

A planta quebra-pedra é usada há décadas na medicina popular, especialmente em forma de chá para problemas urinários e cálculos renais.
Wikimedia Commons/Vengolis

Um estudo da USP já ratificou seu potencial, demonstrando a eliminação de cálculos em pacientes que utilizaram a erva por 12 semanas.
Divulgação/Marcos Santos

A iniciativa, chamada Programa Fitoterápicos, é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e conta com participação da Fiocruz.
Wikimedia Commons/Donatas Dabravolskas

Para a primeira etapa, foram destinados R$ 2,4 milhões, que serão aplicados em equipamentos, adequações técnicas, serviços e estudos laboratoriais, seguindo as exigências da Anvisa.
Reprodução/TV Globo

Para ela, o programa busca “incentivar o uso sustentável da biodiversidade e o fortalecimento da cadeia produtiva nacional”.
Reprodução/Freepik

A instituição também destaca que outras plantas medicinais poderão ser incluídas futuramente.
Reprodução/Freepik

Combate a parasitas: Possui compostos promissores no tratamento da Leishmaniose e da doença de Chagas, atacando os parasitas com baixa toxicidade para o ser humano.
archivo fotográfico "CIENCIA20"

Bem-estar digestivo e urinário: Atua como diurético natural, combatendo o inchaço, e auxilia na digestão, reduzindo gases e estufamento.
Flickr - Jason Hollinger

Veja mais Top Stories