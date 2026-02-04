Navio usado para dar a volta ao mundo é encontrado após 25 séculos

Por Flipar
Com o Endeavour, James Cook realizou uma expedição ao redor do globo entre 1768 e 1771.
A origem britânica da madeira usada no casco e indícios de reparos descritos em documentos históricos também reforçam a identificação.
James Cook foi um dos mais importantes exploradores britânicos do século 18, conhecido por ter conseguido realizar três grandes viagens ao redor do mundo.
Nascido em 1728, na Inglaterra, ele liderou sua primeira expedição com o objetivo inicial de observar o trânsito de Vênus no Taiti.
O explorador também navegou pelo Oceano Pacífico, Alasca e Havaí, onde teve contato com diversas culturas indígenas.