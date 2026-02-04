Trem abandonado no meio da selva vira hotel na África do Sul

Por Flipar

Trata-se do trem que virou hotel no Parque Nacional Kruger, em Skukuza. Uma iniciativa que está atraindo turistas pela curiosidade e pela beleza da paisagem.

Divulgação/Kruger Shalati

O Parque Nacional Kruger é uma área protegida de fauna selvagem que cobre 20 mil km2. Fica no Nordeste do país, nas províncias de Mpumalanga e Limpopo. É Patrimônio da Humanidade, título concedido pela Unesco.

Martie Swart wikimedia commons

O parque faz fronteira com os distritos de Moamba e Magude, em Moçambique. E, junto com o Parque Nacional Gonarezhou, no Zimbabue, e Parque Nacional do Limpopo, em Moçambique, forma um trio que é chamado de “Parque Transfronteiriço do Grande Limpopo”.

Chris Eason wikimedia commons

Composto por 5 vagões sobre uma ponte, o hotel Kruger Shalati oferece 24 suítes modernas, com varandas e piscina.

Divulgação/Kruger Shalati

A decoração nos quartos é no estilo art decó. A direção privilegiou tons neutros, pastel, em harmonia com a paisagem natural ao redor do trem.
Divulgação Kruger Shalati

De dentro dos quartos, os hóspedes têm uma vista da savana africana, bioma característico da região e composto por árvores pequenas, arbustos e gramíneas.

Divulgação/Kruger Shalati

A cozinha do hotel tem funcionários que conhecem a culinária regional. O restaurante inclui no cardápio iguarias típicas da África, feitas à base de animais selvagens: carpaccio de crocodilo, carne de veado e gazela.

Reprodução de vídeo YouTube Domingo Espetacular

O lado exótico dessa hospedagem, além da forma do hotel em si, é a vista privilegiada que se tem dos quartos, das varandas e das piscinas.
Divulgação Kruger Shalati

Dali se avistam os chamados Big Five da África (‘os cinco grandes’). São eles: elefantes, leões, leopardos, búfalos e rinocerontes. Animais que podem ser avistados das varandas das suítes para deleite dos hóspedes, que têm a chance de acompanhar na natureza africana em sua plenitude.

Rob Hooft wikimedia commons

Além desses animais que são os mais referenciais na região, outros também são avistados, inclusive girafas, que passeiam pela savana, e hipopótamos, que se banham no rio abaixo da ponte.

Divulgação/Kruger Shalati

A ponte fica sobre o rio Sabie, um afluente do rio Incomati que nasce na África do Sul e termina em Moçambique. Esse rio é apelidado de The Fearful One (‘o que causa medo’), pois costumva encher e tem crocodilos ferozes. Mas também é um rio onde vivem belos pássaros.

reprodução de vídeo portal Kruger Shalati

A empresa Motsamayi Tourism Group, dona do hotel, explica que a ponte com o trem abandonado era usada desde os anos 1920 até a década de 60 para o transporte de pessoas no parque.

Reprodução de vídeo YouTube Domingo Espetacular

Mas os anos 1970 marcaram a construção de outra linha, causando a desativação da ponte Selati.

Divulgação vídeo Kruger Shalati

A empresa, então, providenciou a reforma dos vagões e planejou um hotel que fosse ao mesmo confortável e moderno, mas preservando a memória da relevância daquele cenário ao longo da história.

Divulgação Kruger Shalati

Outra providência foi instalar piscinas, já que a África é quente. E as piscinas tornam-se um atrativo a mais para o lazer e o conforto dos hóspedes.

Divulgação Kruger Shalati

A área de circulação dos hóspedes nos acessos ao hotel tem cerca eletrificada pela qual, portanto, nenhum animal passa. Uma segurança para quem está fazendo turismo em área selvagem.

Divulgação vídeo Kruger Shalati

O preço da hospedagem para quartos duplos sai a partir de 9.950 Rand (R$ 2.600) por pessoa a cada noite, com descontos para estadias mais longas.
divulgação Kruger Shalati

As tarifas incluem todas as refeições, bebidas não-alcoólicas, dois safaris e transporte para o aeroporto.
Divulgação Kruger Shalati

A locomotiva a vapor Classe 24, que chegou a ser usada como vagão funerário para um ex-primeiro ministro sul-africano, ficou inutilizada após a transferência da linha, ganhou nova vida com a chegada dos turistas.

Divulgação Kruger Shalati

Além da permanência no trem-hotel, os hóspedes podem participar de safáris, um tipo de entretenimento comum nas áreas de selva da África.

divulgação descubraturismo.com

O Parque Nacional Kruger permite a realização de safáris autonômos, mas a presença de um guia é fundamental para otimizar o tempo e saber a exata localização de animais, até com experiência sobre os melhores horários.

Imagem de Leanne Helfrich por Pixabay

