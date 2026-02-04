Mara Maravilha recebe alta da UTI após três dias, mas continua internada em hospital de SP

Por Flipar
Segundo sua equipe, ela passa por exames constantes e recebe medicação contínua.
Além disso, a agenda profissional dela foi cancelada até que consiga se recuperar completamente.
Mara construiu uma carreira marcada por enorme sucesso junto ao público infantil, e frequentes aparições em programas de variedades e reality shows.
Ela iniciou sua carreira ainda criança, convidada pelo próprio Silvio Santos para comandar o programa infantil “Show Maravilha”, no SBT.
Nos anos 90, após enfrentar crises pessoais e profissionais, Mara se converteu ao protestantismo, tornando-se uma das precursoras do sucesso da música gospel no Brasil.
Nos anos 2000 em diante, Mara se reinventou novamente, desta vez como uma figura constante em reality shows e programas de auditório.
Sua vida pessoal, incluindo relacionamentos, posicionamentos religiosos e conflitos profissionais, sempre foi assunto recorrente na mídia.