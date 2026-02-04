Somente uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo segue de pé; conheça todas!

Por Flipar
Formada por mais de dois milhões de blocos de pedra, a Pirâmide de Quéops tem uma base de 230 metros.
A maioria das Maravilhas do Mundo Antigo foi destruída por desastres naturais, incêndios ou guerras. Conheça todas!
O Mausoléu de Halicarnasso sobreviveu por séculos, mas foi destruído por uma série de terremotos entre os séculos 12 e 15. Suas pedras foram usadas pelos Cavaleiros de São João para construir o Castelo de Bodrum.
Colosso de Rodes (Grécia) ? Era uma estátua de bronze de cerca de 33 metros de altura representando o deus do Sol, Hélio, erguida no porto da ilha de Rodes por volta de 280 a.C.
Farol de Alexandria (Egito) ? Torre de 130 metros construída na ilha de Faros entre 300 e 280 a.C., com um espelho que refletia luz para orientar embarcações.
Danificado por terremotos entre os séculos 10 e 14, suas ruínas foram usadas para construir o Forte de Qaitbay no mesmo local.
Jardins Suspensos da Babilônia (atual Iraque) ? Supostamente construídos pelo rei Nabucodonosor II, no século 6 a.C., para sua esposa, que sentia saudades das montanhas verdejantes de sua terra natal.