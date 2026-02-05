Vaticano manda apagar afresco em igreja da Itália que se assemelhava à premiê Meloni

Por Flipar
O episódio ganhou destaque no dia 31 de janeiro de 2026, após reportagem publicada pelo ?La Repubblica? revelar a alteração na obra.
A imagem, presente na Basílica de São Lourenço em Lucina, rapidamente se tornou assunto nas redes sociais e na imprensa.
O responsável pela restauração, Bruno Valentinetti, declarou em 4 de fevereiro de 2026 ter apagado o rosto do anjo após uma reunião com representantes da Diocese de Roma e com o pároco da igreja. Agora, a figura deverá voltar à sua aparência original, anterior à modificação que ganhou projeção internacional.
Em entrevista ao jornal ?La Repubblica?, ele afirmou que a decisão de apagar a imagem partiu do Vaticano. Segundo Valentinetti, a intenção inicial foi manter a coerência com desenhos anteriores presentes no local, ainda que a feição lembrasse a da chefe de governo italiana.
Valentinetti, que se define como restaurador amador, inicialmente negou que tivesse usado Meloni como referência, alegando apenas ter atualizado uma obra realizada por ele mesmo no ano 2000.
No entanto, diante da pressão da Cúria, acabou reconhecendo que teve mesmo a intenção de retratar a primeira-ministra na imagem
Em entrevista, o artista chegou a relatar que a inspiração teria surgido durante um sonho em que Meloni teria aparecido vestida de branco e pedido que o anjo fosse representado com suas feições.
No afresco, o anjo aparece segurando um pergaminho com o mapa da Itália e ajoelhado diante do busto de Umberto II, último rei do país.
Antes quase ignorada pelos visitantes, a obra passou a atrair grande número de turistas, que passaram a frequentar a igreja para fotografar o afresco.
De acordo com relatos da imprensa local, a movimentação chegou a interferir em celebrações religiosas. A basílica está situada em uma das áreas mais conhecidas de Roma, próxima à Escadaria da Praça da Espanha.
A própria Giorgia Meloni reagiu ao episódio com bom humor. Em uma publicação no Instagram, a governante compartilhou a imagem do anjo e ironizou a semelhança, afirmando que não se parecia com uma figura celestial.
A Diocese de Roma e o Ministério da Cultura da Itália abriram investigações para apurar o caso. Técnicos foram enviados ao local para analisar a obra e determinar sua natureza. Segundo o ministério, somente após essa avaliação serão definidas eventuais medidas.
Antes mesmo de o rosto ser apagado, o vigário de Roma, cardeal Baldassare Reina, já havia se manifestado sobre o assunto, defendendo que figuras políticas não devem ser associadas à arte sacra.
Em comunicado oficial, ele afirmou que imagens religiosas existem exclusivamente para fortalecer a vida litúrgica e a oração, e não devem ser utilizadas ou reinterpretadas de forma inadequada.
Giorgia Meloni nasceu em Roma, em 15 de janeiro de 1977, e ocupa o cargo de primeira-ministra da Itália desde outubro de 2022, sendo a primeira mulher a assumir a chefia do governo no país.
Líder do partido de direita Irmãos da Itália (Fratelli d?Italia), ela construiu sua carreira política ainda jovem, passando por organizações estudantis e chegando ao Parlamento em 2006. Entre 2008 e 2011, foi ministra da Juventude, no governo de Silvio Berlusconi.
Conhecida por seu discurso nacionalista, conservador e crítico à imigração irregular, Meloni defende pautas ligadas à valorização da família, da identidade cultural e da soberania nacional, o que lhe garantiu forte apoio eleitoral, mas também despertou críticas de setores progressistas dentro e fora da Itália.