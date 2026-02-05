Derrubada de obra de Niemeyer provoca críticas em Duque de Caxias

Por Flipar
Segundo o município, a remoção ocorreu após estudo técnico que não apontou tombamento oficial e levou em conta a intensa circulação na área. A decisão, porém, gerou críticas de moradores e repercussão nas redes sociais.
Kadu Niemeyer, neto do arquiteto, destacou o valor histórico do projeto, lembrando que ele foi um dos primeiros a utilizar concreto branco.
?Quando não entendemos o valor do que temos, perdemos mais do que um prédio, perdemos história e referência?, afirmou.
ONU (Estados Unidos) – Inaugurada em 1952, a sede das Nações Unidas fica em Nova York, em prédio que envolveu arquitetos de vários países, com base no projeto de dois em particular: Oscar Niemeyer e o franco-suíço Le Corbusier.
Em Brasília, destaca-se, em especial, a bela catedral metropolitana, inaugurada em 1970 e que muitos consideram a grande obra-prima de Niemeyer. Pelo projeto, ele ganhou, em 1988, o Prêmio Pritzker, equivalente ao Nobel na área de arquitetura.
Museu Oscar Niemeyer – Conhecido como Olho, por causa do formato, o museu fica em Curitiba (PR). Foi aberto em 2002, focado em artes visuais, arquitetura e design.