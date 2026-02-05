Por Flipar
A investigaÃ§Ã£o apontou um adolescente como responsÃ¡vel pela agressÃ£o que levou Ã morte de Orelha e identificou outros quatro jovens envolvidos. A polÃcia classificou as condutas como atos infracionais anÃ¡logos ao crime de maus-tratos.
O pedido de internaÃ§Ã£o provisÃ³ria do adolescente ligado ao caso Orelha foi encaminhado Ã JustiÃ§a. Agora, o inquÃ©rito segue agora para o MinistÃ©rio PÃºblico.
JÃ¡ no Rio de Janeiro, o abandono de animais domÃ©sticos cresce, de acordo com dados do Programa Linha Verde, mantido pelo Disque-DenÃºncia. Houve crescimento nos casos registrados nos Ãºltimos anos.
O abandono de animais aumenta, principalmente, em Ã©pocas de fÃ©rias e festas – como Natal e RÃ©veillon. Muita gente desiste dos bichos para viajar. Um dos cÃ£es mais preteridos Ã© o popular Vira-Lata ou Sem RaÃ§a Definida (SRD).
O abandono de animais, aliÃ¡s, Ã© crime no Brasil. A Lei 9.605/98, artigo 32, prevÃª pena para quem comete maus-tratos aos animais: trÃªs meses a um ano de detenÃ§Ã£o.
Presentes em lares em todo o Brasil, os cÃ£es vira-lata de fato conquistam coraÃ§Ãµes com sua lealdade, inteligÃªncia e alegria contagiante.
Sua popularidade vem de sua origem diversificada e miscigenada, resultado do cruzamento de diversas raÃ§as ao longo dos anos.
Essa mistura genÃ©tica os torna cÃ£es extremamente resistentes e adaptÃ¡veis, capazes de se ajustarem a diferentes climas, estilos de vida e ambientes.
Como qualquer outro cÃ£o, os vira-latas precisam de cuidados bÃ¡sicos, como boa alimentaÃ§Ã£o, exercÃcios fÃsicos regulares e visitas ao veterinÃ¡rio. O termo “vira-lata” tem suas raÃzes na observaÃ§Ã£o de cÃ£es remexendo em latas de lixo em busca de comida.
Hoje em dia, muitos vira-latas sÃ£o adotados como animais de estimaÃ§Ã£o amorosos e leais. Eles sÃ£o frequentemente encontrados em abrigos de animais e organizaÃ§Ãµes de resgate, onde esperam por uma segunda chance em um lar amoroso.
Adotar um vira-lata Ã© muitas vezes considerado um ato de compaixÃ£o e responsabilidade social, ajudando a reduzir o nÃºmero de cÃ£es de rua e contribuindo para o controle da populaÃ§Ã£o canina.
Os vira-latas tambÃ©m sÃ£o conhecidos por sua inteligÃªncia e capacidade de aprendizado. Com treinamento e socializaÃ§Ã£o adequados, eles podem se destacar em vÃ¡rias atividades, desde a obediÃªncia bÃ¡sica atÃ© esportes caninos e trabalho terapÃªutico.
Sua natureza versÃ¡til e adaptÃ¡vel os torna excelentes companheiros para diversos estilos de vida, seja em casas com grandes quintais ou em apartamentos menores.
Infelizmente, os vira-latas ainda sÃ£o vÃtimas de preconceito e abandono. Ã‰ importante lembrar que esses cÃ£es sÃ£o tÃ£o especiais e amÃ¡veis quanto qualquer outro cÃ£o de raÃ§a pura. Se estÃ¡ pensando adotar, procure um abrigo ou organizaÃ§Ã£o de confianÃ§a.